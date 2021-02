TENGOMIEDO

Tengo miedo que las niñas y adolescentes no tengan presente y futuro. Tengo miedo de mí, de mama, de mi tía, de mis amigas, y de cualquier mujer, niña y adolecente a que sean violentadas a lo largo de sus vidas. Los números lo demuestran, en lo que va de este 2021 según la Secretaria de la Mujer del Ministerio Público han asesinado a más de 20 mujeres. Los ataques a mujeres no dan tregua, y lo más alarmante es que muchas veces la pasividad y lentitud de las instituciones se vuelven cómplices de estos hechos grotescos. Y es que al ver la reacción de los organismos del Estado y otras instituciones pareciera que aún no han comprendido la magnitud del problema (o no les importa). El sábado pasado una poderosísima foto fue publicada en diversas redes sociales, en las que se veía a una veintena de policías cuidando el Palacio Nacional y en frente de ellos, decenas de niñas en bicicleta exigiendo justicia. Claro el mensaje cuales son las prioridades de la institución encargada de brindarnos seguridad –cuidar paredes-. En esa misma semana tanto el Ejecutivo como algunos diputados del Congreso de la República presentaron propuesta inviables, populistas y anti jurídicas como la reactivación de la pena de muerte y la castración para agresores sexuales. Dichas propuestas han sido utilizadas en diversos periodos para tratar de elevar el perfil y pedir votos del electorado y de la población en general. Otto Pérez Molina, Manuel Baldizón y otros infames personajes han utilizado estas propuestas para generar simpatía y presentarse como la solución ante hechos de violencia, ya sabemos cómo terminaron ambos personajes y sus propuestas. Acciones por hacer hay y muchas, nombrare algunas con las que se podría iniciar erradicando la violencia contra las mujeres, pero sobre todo para prevenirla.

El Organismo Ejecutivo a través del presidente bien podría destituir al actual ministro de gobernación Gendri Reyes quien dio las órdenes para agredir a los y las manifestantes el pasado 21 de noviembre, y en su lugar nombrar a alguien con capacidades, también podría desistir en suprimir la SEPREM, fortalecerla con presupuesto y nombrando personas capaces e idóneas en esta institución. Qué decir del Congreso de la República hay una cantidad de iniciativas de ley que pueden ser aprobados: la creación del Ministerio de la Mujer, Ley de Empoderamiento Económico de las Mujeres, reformas al Código Penal para tipificar el acoso sexual y acoso callejero, y no menos importante dotar de recursos a los CAIMUS, y a otras instituciones para garantizar los derechos de las mujeres, por ejemplo, la PDH. En el Organismo Judicial crear y descentralizar juzgados especializados con personal multidisciplinario capacitado y sensibilizado en los derechos de las mujeres, buscar la forma de agilizar los procesos a través de medios tecnológicos y otras formas, y no que las mujeres tengan que esperar de 5 a 10 años para obtener justicia. Hay mucho por hacer para que las mujeres nos sintamos seguras y sin miedo, por el momento nos toca resistir, alzar la voz, cuidarnos entre nosotras y exigir que el Estado haga lo que le corresponda.