Basura, humana y de la otra

En las últimas semanas se han publicado bien escritas columnas de prensa protestando por la afectación a la salud del vecino metropolitano por causa de un incendio de grandes dimensiones en el conocido basurero AMSA. Ante el escándalo algunos diputados de la oposición han hecho el ‘show’ para congratularse con los ingenuos votantes, interpelando a funcionarios del ambiente y de esa inoperante agencia del ejecutivo llamada AMSA que, al igual que Amsclae poquísimo hacen por salvar lagos emblemáticos y de nombres parecidos: Amatitlán y Atitlán. Ambos cuerpos de agua desfallecen ante la negligencia, indiferencia y mediocridad de los alcaldes de lugares aledaños a las denominadas por los ecologistas: cuencas y subcuencas.

¿Sabía usted que de acuerdo con sesudos estudios y diagnósticos ambientales únicamente un 2 por ciento aproximadamente de las toneladas de basura corresponde a los hogares?. Y se ha estudiado también que la mayoría de ésta es lanzada al suelo y al agua. Las industrias más contaminantes son las cárnicas, luego vienen las químicas, las de minerales no metálicos en su transformación y luego los cultivos tradicionales y no tradicionales. En un municipio conocido por su laboriosidad, como Almolonga, me consta en intervenciones en las que he participado que el pequeño territorio es todo un basural, en donde se han dado fallidas adquisiciones y consumado pésimos proyectos, si así puede llamársele a un término que se ignora casi completamente en el sistema edilicio y de la inversión pública en general.

Si bien la basura doméstica no es el principal causante de la contaminación, su pésima administración y disposición diaria causa verdaderos estragos en el país y en el área metropolitana más compleja, que crece vertiginosamente hacia el suroriente y por todas direcciones con abundantes proyectos privados de vivienda que aposentan gente pero se estrellan ante las múltiples negligencias de los alcaldes y organizaciones de desarrollo comunal que muy bien debieran llamar a una reflexión profunda en torno a sus capacidades y gasto estrambótico y dispendioso en estadios, equipos de futbol, ferias y demás al más claro estilo campechano del cacique de pueblo campanalista decimonónico.

Las grandes propuestas son toda una poesía pública: “promover la integralidad de las políticas”: ¡así empiezan todas! Luego, “ordenar la institucionalidad”. Un mamotreto de más de 500 páginas, muy bien diseñado por cierto, llamado katún 32 propone que para el año 2032 todos los municipios del país contarán con un manejo integrado de los desechos sólidos.

El problema resulta ser que, cuando una sociedad desprecia los esfuerzos intelectuales y profesionales de sus ingenieros, científicos y conocedores del complejo campo de la administración pública, del urbanismo y de la propia planificación de acciones y configuración de proyectos, tenemos entonces el escenario descrito. Por algo ‘Meme’ Colom, uno de los pocos acertados en esta temática, se rodeó de buenos ingenieros, urbanistas y líderes sociales, y su preocupación empezó por los colectores de la ciudad. Las envidias, los rencores y la violencia son ahora polvos de aquellos lodos.