Somos la última generación (II)

Federico Bastiat (1801-1850): “El Estado es la gran ficción en donde todo el mundo trata de vivir a expensas del resto”. Esta cita tiene casi dos siglos, y explica parcialmente la segunda causa de la declinación inevitable de nuestra sociedad mundial.

Para los que no me leyeron la anterior, mi tesis es que la sociedad mundial está iniciando una declinación socioeconómica, tal vez irreparable, causada por tres factores: irracionalidad de las masas, degradación moral, y manejo irresponsable de la deuda pública y privada en la mayoría de los países.

Esta degradación de la moral y de su hermana, la ética, se manifiesta en el sector público y en el privado.

Acerca del sector público, Ayn Rand citó en 1920: “Cuando te das cuenta que, para producir necesitas autorización de quien no produce nada. Cuando compruebas que el dinero es para quien negocia, no con bienes sino con favores… Cuando te das cuenta que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en autosacrificio, entonces podría afirmar, sin temor a equivocarme, que tu sociedad está condenada”. ¡Suena profético!

Con excepción de unos pocos países, con mínima corrupción y libres de conflictos sociales, la gran mayoría viven bajo regímenes dictatoriales, corruptos, populistas y similares, que han contribuido a conseguir la degradación moral que afecta a la mayoría de la población mundial. Esta población desesperada se encuentra en una situación de “sálvese quien pueda”, sin respetar las reglas morales de respeto a los derechos individuales del prójimo, y convirtiéndose en cómplice de sus ejecutores.

Entre las excepciones se encuentran los nórdicos, Suiza, Luxemburgo, Australia, Nueva Zelanda y algunos pocos que se me escapan.

Las tres potencias que manejan el tablero mundial no son ejemplos a seguir: China, una dictadura comunista; Rusia, propiedad de un tirano que manda a asesinar a sus rivales con total impunidad; los EE. UU. liderados por Trump o Biden, es como escoger entre morir electrocutados o por inyección letal.

El “reseteo” es indispensable, retornando a vivir bajo normas éticas y morales respetuosas del individuo, reduciendo el tamaño de los gobiernos pero incrementando su eficiencia; políticas como la despenalización del mercado de drogas, y la despenalización del aborto hasta la semana x, fortalecer la supervisión de actividades económicas, para evitar fraudes, pero no tratar de dirigir los procesos productivos, ya que el mercado sabe más que los burócratas, son medidas necesarias para reducir los conflictos que nos asechan.

Para los crímenes no violentos, penas económicas proporcionales, pero para violación, secuestro, asesinato y similares, pena de muerte.

Es una verdad apodíctica que los ejecutados ya no cometen crímenes, así que no me digan que esta pena no es disuasiva.

Albert Einstein: “El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad”.