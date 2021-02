Elección en el CSU de los magistrados a la CC

Si algo sirve mi experiencia para los actuales miembros del Consejo Superior Universitario –CSU–, cuando fui integrante de ese organismo superior, entre 2002 y 2006, de la Universidad de San Carlos de Guatemala –Usac–, la comparto. Es lo vivido cuando nos tocó elegir a los magistrados titular y suplente el 23 de febrero de 2006, de la Corte de Constitucionalidad. En primer lugar, eran los tiempos en que la UNE se acercaba a ser gobierno y naturalmente varios de sus seguidores pretendían cooptar a la Usac y naturalmente uno de los apoyos que pedían y necesitaban era elegir a los magistrados titulares y suplentes que a ellos les convenía. Situación que como verán no es nada nueva en la actualidad. Uno de los propuestos por la UNE era el abogado y notario Héctor Trujillo Aldana. Petenero y muy allegado a la señora Sandra Torres de Colom, en ese entonces. Se hablaba en los corrillos del CSU que la UNE había destinado recursos monetarios para comprarles a los estudiantes desde ‘laptops’ hasta motocicletas. Uno de los representantes estudiantiles era Jorge Mario “Guilligan” García, quien se suponía era uno de los que más animaba a sus compañeros estudiantiles a plegarse a los deseos de la UNE. Naturalmente, entre los estudiantes había también gente decente y honrada, como los ahora doctores (Ph. D.) Werner Ochoa y Fernando Castillo, ambos ambientalistas, entre otros. Los intentos de cooptación se daban, sin embargo, a todo nivel. Desde los decanos, pasando por los representantes de los docentes y de los colegios profesionales. En lo personal, siempre creí que el representante de la Usac en la CC debía ser un profesional del derecho, con suficiente preparación académica, de comprobada honorabilidad y con una trayectoria de vida académica, profesional y ciudadana, sin tachas. Por ello, varios decanos preocupados por lo que estaba sucediendo y después de analizar con suficiente antelación a los candidatos que presentaron sus hojas de vida y demás papelería requerida, pensamos en tomar una decisión colegiada. Además, concedí las audiencias de los candidatos que así lo hicieron, y con toda esa información y el compartir con los demás miembros del CSU que creían como yo, estaba listo para tomar mi decisión de voto. En consecuencia, tomé mi decisión y opté por el licenciado Mario Pérez Guerra, catedrático universitario, quien había sido secretario académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y era representante de los docentes en el CSU. Lo oímos en el seno de dicho organismo y me pareció una persona juiciosa, prudente y recatada. Mi voto, y el de 20 miembros del CSU, le dio una histórica victoria ante los 20 votos a favor del Lic. Héctor Trujillo. Creo firmemente que no nos equivocamos.