Un país que no es un país

Creemos que estamos en un país, pero en realidad la etiqueta de “país” nos queda holgada porque no existe un Estado consistente. O sea, aquello que constituye la columna vertebral de un país, el eje de sustentación que nos permitiría avanzar aunque sea a tropezones, en nuestro caso no es sino un pinche esbozo, una armazón que no tiene ni coherencia ni funcionalidad, más bien es una entelequia institucional al servicio de los dueños de la fincota en la que vivimos. En rigor, somos un país molusco que se arrastra por los vericuetos de la Historia, sin saber muy bien qué somos, ni qué queremos, ni a dónde vamos.

En los días pasados no he leído ni escuchado noticias locales, tengo periodos así, en los que me refugio detrás de la ignorancia de la realidad, lo que me permite creer que de esta forma evitaré el agobio que me producen las malas noticias, porque en esta región las fabricamos por toneladas. Sin embargo, desde hace varias noches, la realidad me ha dado en las narices y en los ojos, debido a las correntadas de humo que vienen del famoso vertedero de basura AMSA, situado en el lago de Amatitlán, a 22 kilómetros de donde vivo, el cual está ardiendo ya desde hace casi un mes sin que ni dios ni nadie logre apagarlo.

Entonces uno se pregunta qué carajos es esto, por qué pasan estas cosas, por qué diablos no logran apagarlo, y qué hace el gobierno, qué hacen las municipalidades, qué hacemos los habitantes de este pseudo-país para evitar que estas cosas pasen y se repitan tan seguido. Y te quedas viendo el techo de la habitación mientras te sacas un moco y toses y te frotas los ojos, y te dices que no hacen nada, que nadie hace nada, porque si de veras hiciéramos algo, esto no sucedería más o sería realmente algo excepcional.

Pero el asunto es que en este pseudo-país, estas tragedias, estos crímenes, estas impunidades, estas aberraciones, estos absurdos, son la regla, no la excepción. Por doquiera que pongas el ojo, el oído o la vista, te toparás con fenómenos que te parten el alma. Hoy es el monstruoso incendio, o más bien los incendios, porque también hay otros en otras regiones del territorio nacional, ayer fue la violación y asesinado de una niña de ocho años (la tercera o cuarta niña asesinada en el país en un mes), anteayer la desaparición misteriosa de mujeres de las cuales nunca más se sabe de ellas, y así, todos los días, todos los minutos, todos los segundos.

¿Qué hacer, dígame usted? ¿Qué hay que hacer para que esto cese, para que esto cambie? ¿Qué tenemos que hacer para dotarnos de una verdadera columna vertebral? ¿O es que además de columna vertebral, carecemos también de cerebro, de moral y de agallas?