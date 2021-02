“Solo sé que no sé nada”, Sócrates

Cada día que pasa confirmo que realmente solo sé que nada sé. Hablando, por ejemplo, de deportes. El pasado domingo se jugó el “Super Bowl”, o sea el partido final del campeonato profesional de futbol americano. Por años lo he visto sin saber mucho del juego pero lo veo por el ‘show’ del medio tiempo; el año pasado pudimos admirar a “Shakira y Jennifer López”. Fue algo espectacular y en otros años vimos a “Lady Gaga”, a “Prince”, a los “Rolling Stones”, a “Paul McCartney”, a “Madonna” o a “Michael Jackson” y fue para los que gozamos la música pop algo extraordinario, pero este año ver y oír a un mediocre “The Weekend”, me dio asco y no terminé de ver su presentación. Como que de esto “solo sé que no sé nada”.

Por razones de vida o muerte pasemos ahora a la “pandemia”, la que aseguran algunos médicos que no es pandemia, pues allí sí sé que no sé nada, la mitad de los médicos dice que no se aplicarán la vacuna, porque no es vacuna, y la otra mitad dice que sí. Mientras tanto hay testimonios que afirman que lo que hay que hacer preventiva y curativamente es tomar el “Clorito de Sodio”, que ha curado a cientos de pacientes de “COVID-19”. He hablado con testigos de esto en Santa Lucía Cotzumalguapa, pero también el “dióxido de cloro”, que un médico muy serio dijo en un video que es lo que él toma. Y la famosa “ivermectina”, que aseguran que quienes la toman no les da “Covid 19”. Sobre esto, no sé ustedes pero yo “solo sé que no sé nada”.

Pasando a la política, amigos lectores, me pregunto cuándo derogarán, no modificarán, la “Ley de Contrataciones del Estado” y la “Ley Electoral y de Partidos Políticos”. La primera, para que el Gobierno ejerza su función primordial: gobernar. Y la segunda, para rescatar a la política dándole un impulso ético.

Y hablando de soberanía e injerencia extranjera en nuestro país, ahora resulta que la “USAID”, más conocida como “AID”, patrocina, sin la menor vergüenza, e invita a presentar propuestas para “…empoderar a las organizaciones de Pueblos Indígenas para desarrollar y gobernar sus territorios…”, como yo solo sé que no sé nada, me pregunto: patrocinará la AID a los pueblos indígenas cheroquis, comanches, sioux y otras tribus de indios americanos para que gobiernen sus territorios y mejor aún, ¿patrocinará la AID a los pueblos mexicanos para recuperar y gobernar sus territorios entre otros California, Texas, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado, Arizona, Wyoming, Kansas y Oklahoma? Creo que no. Doble moral que le dicen, o yo de eso solo sé que no sé nada. Pero la AID no se queda allí, también patrocinó algo que se hace llamar “Proyecto Acción Transformadora”, donde mencionan una “Asamblea Plurinacional Constituyente”. ¿Qué Talito? Digo esto porque soy constituyente y tengo autoridad moral para decirle a la AID, recordando a Don Quijote: “Peor es meneallo, Amigo Sancho”.

“Solo sé que no sé nada” es un popular dicho atribuido a Sócrates derivado de lo relatado por Platón refiriéndose a Sócrates, quien lamentablemente no escribió nada. Así mismo está relacionado a una respuesta oracular de la pitonisa de Delfos.

P. S.: Espero que con la nueva CC se haga justicia a los ancianos recluidos en el Hospital Militar. En el próximo día de la amistad, mi saludo para ellos.