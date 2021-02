Realidad de un País que nunca quiso nacer

Viernes 12, 14:22 de la tarde. Me debato en cuanto a si escribir esta columna o tragarme las emociones que me inundan el ser. En mi última columna hablé precisamente de lo es vivir en Guatemala, un lugar donde la corrupción es ley, la impunidad es el orden y la vida un cero a la izquierda. Realmente cuesta ser optimista cuando se analiza nuestra realidad, y más aún cuando no se vislumbra una luz al final del túnel.

¿Cómo puedo ser optimista cuando solo en lo que va del año se activaron 590 alertas Alba Keneth, de los cuales 236 siguen activas? ¿Cómo puedo ser optimista en un país en el que la muerte ronda en cada esquina? ¿Cómo puedo ser optimista si, según la CEPAL, el 26 por ciento de la población vive en pobreza extrema? ¿Cómo puedo ser optimista si el 60 por ciento de casi 20 millones de habitantes está en condición de pobreza? La razón de mi pesimismo no radica precisamente en estas cifras, ya de por sí descorazonadoras, sino en que no hay una intención real del Estado por hacerle frente a esto y debido a que nuestra sociedad civil es altamente indiferente a esta realidad.

Guatemala cumple 200 años de ser un país “independiente” este 2021. Viendo hacia atrás, notamos que nuestra mismísima independencia fue poco más que una farsa tramada entre ciertas élites que, en primer lugar, jamás quisieron emanciparse de España. Aquí nos convertimos en un país independiente casi de chiripazo, y desde entonces, pocas veces el Estado ha velado por sus ciudadanos. La represión del Estado ha sido la norma en nuestra historia, el intervencionismo extranjero, el pan de cada día y la prosperidad, raras mieles que solo pocos estamentos sociales han podido degustar. Viendo hacia atrás, el peor, más pernicioso y el más constante enemigo histórico del guatemalteco promedio no han sido las maras (ni el narcotráfico). Ha sido el mismo Estado.

“Guatemala es el rostro, torpemente enmascarado, de toda Latinoamérica, la faz que exhibe el sufrimiento y la esperanza de estas tierras despojadas de sus riquezas y del derecho a elegir su destino”. Esta lapidaria frase de Eduardo Galeano refleja bien lo que ha sido nuestra historia. Resulta indignante, cuando menos, que cuando cualquier persona se atreve a criticar el sistema, a reclamar la falta de oportunidades, a exigir que la pobreza y el hambre sean mitigadas le valga el apelativo de “chairo” o “comunista”. Hemos llegado al punto de que si a uno le dicen “chairo”, uno sabe que va en el camino correcto, pues nada levanta tanto resentimiento a ciertos grupos sociales que alguien se atreva a cuestionar sus privilegios.

Constantemente me dicen que las palabras que escribo son “demasiado duras” o que “soy muy emocional al escribir”. Tienen su cuota de razón, no lo niego. Pero siempre me he puesto de parámetro que al escribir, solo le respondo a un tribunal: el tribunal de mi conciencia, no al de la crítica externa. Trato de llevar una vida digna, y he dedicado buena parte de los últimos 5 años de mi vida a la educación, pues creo que dentro de este tormento llamado Guatemala, la única cura a nuestra desgarradora realidad es llevar la educación hasta los lugares más recónditos de nuestro país. No perdamos la esperanza, aún, pues no nos podemos dar ese lujo.