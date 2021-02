“Antigua”: La canción poco conocida (I parte)

En el año de 2016 presente en la ciudad que viera nacer a mi padre, Juan Guillermo Velásquez Martínez (1925-1988), el libro “La Nueva Guatemala de la Asunción: economía política, crecimiento urbano y urbanización’, 1898-1954. Tomo: I”. Mi padre era parte de la familia Velásquez Collado –El tío abuelo, Alberto, dirigió la banda municipal de música por muchos años y lleva ahora su nombre–, muchos de ellos famosos músicos, que vivían casi enfrente del Convento y de la Iglesia de La Merced, de esa ciudad colonial. Eran poquiteros, productores de la grana o cochinilla los bisabuelos y tatarabuelos, el colorante escarlata. Las Collado fueron famosas, mencionadas por otros antigüeños distinguidos como Luis Cardoza y Aragón y César Brañas, con mi abuela María fue compañero de la escuela primaria. Muchos de los Velásquez Collado fueron desde músicos hasta curas. Dos hijas, únicamente. Ocho varones. El programa de dicha presentación y entrega tuvo lugar en el Centro Cultural del Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino de la Universidad de San Carlos de Guatemala –Usac– y fue de dos partes, una la parte académica de rigor, que corrió por cuenta de los historiadores Édgar Ruano Najarro y Ana Cofiño y la segunda una presentación artística, en la que me acompañaron la cantante Karim May y los músicos Luis González Arocha y ‘Tito’ Santis Valladares (QEPD). Yo le pedí a Karin que cantara “Antigua” que sabía, ella conocía y que fuera acompañada por el excelso guitarrista que fue ‘Tito’. ¿Por qué Karim sabía esa canción? Pues sabía, por la relación de amistad con mi tío y doble padrino, el economista y contador público, Carlos Enrique “El Chino” Carrera Samayoa que ella conoció y fue amiga de los músicos argentinos, que colaboraron con él y ‘el Chino’ Álvarez, en el emprendimiento pionero de asados argentinos que se llamó “La Querencia”, restaurante y bar localizado en la propia avenida de La Reforma, que después de una buena churrasqueada y guitarreada, se quemó. “El Chino” Carrera como era conocido fue, según las palabras del finado ‘Tito’, un mecenas de los guitarristas guatemaltecos y extranjeros que formaban parte del mundo artístico de los años sesenta, setenta, ochenta y noventa del siglo pasado, en nuestro país. En lo personal, mi tío Carlos Enrique fue mi doble padrino, de bautizo y de graduación profesional como economista. Fue ganador de los juegos florales de su tierra natal, Xelajú en la rama de cuento, en dos oportunidades y un profesional respetado y un guitarrista de tangos y de música latinoamericana admirado. Ahora que voy para viejo, me percato de su influencia y magisterio en mí. Tampoco se puede comprender ‘al Chino’, sin sus padres, Santos Carrera Balcárcel y Martha Florencia Samayoa de Carrera y sin sus tres hermanas, Martha Enoé, Hilda Irene y Olga Marina, mi madre. Y su querido hermano, Héctor Raúl Carrera Samayoa.