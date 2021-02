Tu dinero para resucitar a Guatel

Los directivos, ejecutivos y empleados de la gubernamental Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, Guatel, quieren Q60 millones del dinero de los tributarios, que es el doble de lo que ya reciben. Si entras a su página web y haces clic en “objetivos” te vas a encontrar con una página en blanco de modo que uno puede sospechar que Q30 ya es mucho. Aquella demanda de Guatel, claro, ha de venir “de arriba”.

Para los más jóvenes y los desmemoriados, un recordatorio: Guatel era la empresa telefónica que “servía” a los guatemaltecos cuando no había líneas telefónicas. Cuando eran carísimas porque las líneas más caras son las que no hay, porque tenías que esperar como cuatro años para que te instalaran una, porque si querías una instalación más rápida tenías que pagar mordidas. Porque gozaba de un monopolio que impedía otras opciones para los usuarios. Era carísima porque sus equipos eran obsoletos y sus bodegas estaban llenas de materiales que no se usaban. Porque “pegados a su teta” se enriquecieron quién sabe cuántos ministros, directores, gerentes y más.

“Guatel” quiere tus impuestos para establecer una red inalámbrica que les suministre Internet y almacene datos a otras entidades gubernamentales y… hazme reír: generar un autosostenimiento financiero.

¡Hasta aquí me llegó la hedentina!

Cualquiera que haya oído que la corrupción es un cáncer que está corroyendo a la sociedad guatemalteca y cualquiera que entienda cuál es la raíz de la corruptela, debería oponerse a la resucitación de aquel monstruo y a la multiplicación de engendros similares. Un nuevo ente que compre materiales y equipo con valor de millones de tus quetzales, uno que pueda presupuestar plazas para fantasmas, uno que sea fuente de arbitrariedades no puede ser sino manantial de corrupción. ¿Por qué iba a ser diferente a los ya existentes?

Los chapines ya tuvimos décadas de telefonía sin teléfonos, generadoras sin electricidad, línea aérea sin aviones, naviera sin barcos y otras cuevas de ladrones, de corrupción y de ineptitud. ¿Por qué querríamos revivir esta?

