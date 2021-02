La próxima semana se celebrará el Día Mundial de la Antropología. Ocasión importante para informarnos sobre la labor de los especialistas en este campo e impulsar la formación de nuevos profesionales, que se constituyan en eficaces agentes de cambio para ayudar a resolver los problemas del país, impulsar estrategias de desarrollo sostenible y construir sobre nuestra extraordinaria y diversa riqueza natural y cultural. Su participación, en un abordaje transdisciplinario de los problemas y las propuestas, es de gran valor.

La posibilidad de tejer sociedades incluyentes, solidarias, con mayor equidad, justas, respetuosas de las necesidades y características de todos y comprometidas con la búsqueda del bien común, requiere una adecuada comprensión del contexto, conocimiento y valoración de los distintos grupos de población y la capacidad para tender puentes. Las ciencias sociales y la antropología, en lo particular, pueden tener gran incidencia en este recorrido. El éxito para trazar un plan de largo plazo, propiciar un desarrollo social integral y generar un crecimiento económico sostenible depende de nuestra capacidad de sumar fuerzas. Lograr construir algo en lo que confiemos y creamos, a partir de elementos que nos integren y nos ayuden a vivir armoniosamente.

La antropología está dedicada al estudio de los seres humanos y de las sociedades a las que pertenecen, en su evolución a lo largo del tiempo y del espacio. El quehacer de los antropólogos tiene un espectro muy amplio de campos de acción. Su estudio de las relaciones interpersonales abona al entendimiento entre culturas, a facilitar la participación en grupos, mapear necesidades, comprender las distintas percepciones de los modos de vida, entender las reacciones de los individuos en la sociedad y conocer la historia y origen de las distintas poblaciones. Para ello, hacen uso de una variedad de metodologías cualitativas y cuantitativas de trabajo, que contemplan encuestas, muestreos, grupos focales y entrevistas, entre otras herramientas.

Su entrenamiento en investigación, brinda a los antropólogos la capacidad de observar y analizar datos, objetos y personas, organizar ideas, analizar las relaciones entre factores, llevar registros, tabular información, planificar y desarrollar proyectos y hacer evaluaciones. Todo esto es fundamental no solo para comprender nuestro pasado, sino para proyectar nuestro futuro y hacer planes viables, que hagan sentido y tomen en cuenta a todos. Es evidente que la factibilidad, impacto y efectividad de las iniciativas en salud, educación, nutrición, productividad, crecimiento económico y competitividad, solo para mencionar algunas, parten de nuestra capacidad de tomar en consideración las distintas aristas que los antropólogos traen a la mesa.

La anhelada consecución de la democracia y del Estado de derecho se beneficia ampliamente de la contribución de la academia y de los centros de investigación. Aprovecho, finalmente, para enviar un atento saludo a Raquel Zelaya y a los miembros de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Asíes, organización reconocida recientemente por el ’Global Go To Think Tank Index, 2020’, como el mejor centro de pensamiento de Centroamérica por su capacidad de abordar políticas sociales y por su respuesta institucional ante la pandemia de COVID-19. Su trayectoria es un ejemplo de lo que los científicos sociales, trabajando junto a otros especialistas, pueden aportar a nuestra sociedad.