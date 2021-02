Construir sociedades, a través del pensamiento

La coyuntura nacional, en muchas ocasiones, nos condiciona y enfrasca en asuntos que no agregan valor. De allí, que las buenas noticias generadas por diversos guatemaltecos (personas e instituciones) pocas veces trascienden; por lo que no se evidencia el notable valor que tienen. En un contexto donde los retrocesos son cotidianos, los avances tienen doble valor.

Hace algunos días se publicó el ‘Global Go To Think Tank Index 2020’, en el que la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) es reconocida como el mejor centro de pensamiento de Centroamérica, y uno de los mejores del mundo. En años previos, dicho índice destacó a la Asociación, entre los mejores de América Latina.

El índice reconoce la importancia de las contribuciones de los centros de pensamiento en el mundo. Es elaborado por el Think Tanks and Civil Societies Program, de la Universidad de Pensilvania En la edición de 2020, se evaluó a más de 11 mil centros en todo el mundo.

Generar pensamiento, elaborar propuestas, incidir en los tomadores de decisión, decir lo que pocos se atreven a plantear, implica ir contracorriente en un entorno cuyo devenir histórico ha rechazado, minimizado y marginado el mundo de las ideas. Alentar, promover y defender los valores de la democracia; acompañar el tortuoso camino de la transición política, impulsar denodadamente en favor del fortalecimiento de las instituciones y el Estado de derecho, no son apuestas cómodas o que se digan fáciles. El momento actual que atraviesa el país, Centroamérica y el mundo en general, indican, de manera esclarecedora, que esos desafíos no solo son vigentes; son vitales para la vida en sociedad, presente y futura. Los aportes científicos, son los que están permitiendo ver la luz al final del túnel.

El asalto al Capitolio en Estados Unidos, las amenazas de diversas formas autoritarias en diversas regiones, los graves retrocesos institucionales en Centroamérica, la designación por caminos dantescos de la Corte de Constitucionalidad, representa una pequeña muestra del conjunto de fenómenos de alto riesgo. En ese marco, el trabajo de Asíes, es un atrevimiento de gran envergadura.

En la actualidad, casi cualquier persona puede pensar y decir lo que se le ocurra haciendo uso de las redes sociales. Ese es uno de los rasgos del mundo contemporáneo. Pero expresar ideas articuladas, fundamentadas, con acuciosidad, orientadas al sentido constructivo, que además sean acompañadas de acciones de incidencia permanentes, en favor de la construcción democrática, pensadas con sentido de proceso y por encima del follaje coyuntural, es otra cosa. He aquí lo que en realidad representa el reconocimiento del ‘Global Go To Think Tank Index’.

El escenario pandémico deja contundentes lecciones. Una de ellas, quizá de las vitales: el mundo actual y sus incesantes desafíos, requiere pensar y poner en marcha nuevos caminos. Mucho o casi todo a nuestro alrededor ha sucumbido tras el virus. Este es el espacio propicio para centros de pensamiento, como Asíes. Contribuir a estudiar, proponer y poner en marcha nuevas sendas para la vida en sociedad, en contextos fragmentados.