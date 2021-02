Fluida disputa por la CC

Nada está definido, pero las dinámicas desatadas en lo que va del año en torno a la integración de la Corte de Constitucionalidad auguran resultados menos sombríos de lo previsto a finales del 2020. Es altamente probable que el Pacto de Corruptos no logre el cartón lleno: los cinco magistrados titulares y sus suplentes.

Los resultados del martes 9 en la carrera para integrar la Directiva del Colegio de Abogados, abren el juego también a la CC. Es cierto que la afluencia a las urnas baja cuando el Colegio se convierte en órgano elector; no obstante, todo apunta a que la capacidad de tejer alianzas será determinante, pues los equilibrios entre las dos mayorías relativas son precarios. El Pacto de Corruptos no las tiene todas consigo, en especial cuando su candidato es menos carismático y carece de estructura propia, a diferencia del defenestrado Mynor Moto.

De los cinco órganos electores, el Consejo Superior Universitario es el único que tiene prestigio y tradición que proteger. Hasta ahora, en esta materia, sus decisiones no han sido reprochables. Y, a diferencia de otros períodos, el rector no es el gran elector, aunque sí la bisagra entre dos fuerzas contradictorias. El candidato de Giammattei fue avalado irregularmente el lunes 8, porque el rector se inclinó hacia una de esas fuerzas, pero no necesariamente anticipa el resultado de la elección, sobre todo cuando hay tres buenas candidaturas de las cuales el Consejo puede echar mano. Si el Consejo rompe su buena tradición las miradas estarán puestas sobre el rector Murphy Paiz.

En el Congreso comenzaron a soplar otros vientos desde la semana pasada y los designados por Giammattei no tendrán endoso automático. Varios bloques y subbloques de diputados promueven afirmar, en su elección, una identidad política con capacidades jurídicas. El resultado dependerá también de cuántos buenos políticos juristas (que los hay) se postulen para que el Pleno no tenga pretextos. Quedan dos trincheras para el Pacto de Corruptos: la Corte Suprema y la Presidencia de la República. El ADN de esta Corte es PP-Lider, del cual ha hecho gala en los dos últimos años, debilitando como nunca el Estado de derecho. Allí, como si fuese un cuartel, serán acatadas las órdenes de Giammattei. Por eso varios de los que le demandan el nombramiento al Presidente -incluyendo dos magistrados de la actual CC- remitieron a esa Corte sus expedientes.

El presidente Giammattei tiene discrecionalidad de nombrar magistrados titular y suplente. Salvo el vicepresidente Guillermo Castillo, que ya le recomendó en privado y luego en público una convocatoria amplia y un proceso fiscalizable, los miembros del Consejo de Ministros jamás le llevarán la contraria. O los despide. Sin embargo, tendrá límites. Difícilmente podrá nombrar a un representante abierto de las mafias, sin consecuencias internacionales. Más tarde podría verse en el espejo que no tardará en reflejarse Jimmy Morales.