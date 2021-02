Asies, el mejor tanque de pensamiento de Centroamérica en el año 2020

La Universidad de Pensilvania, Estados Unidos de América, mediante el programa “Think Tanks and Civil Societies”. realiza anualmente un indicador para calificar a los “tanques o centros de pensamiento” (Think tanks). En dicha calificación fue reconocido para el año 2020 a Asies (Asociación de Investigación y Estudios Sociales) como el mejor de Centroamérica, y uno de los mejores del mundo, distinción sumamente honrosa para nuestro país, pues fueron evaluados más de 11 mil centros o tanques de pensamiento de todo el mundo. El reconocimiento le distingue no solo por ser uno de los mejores en abordar políticas sociales, sino también por su respuesta institucional ante la pandemia de COVID-19. Hay que recordar que no es la primera vez que Asies obtiene esta distinción.

Asies se define como un centro de pensamiento, no lucrativo, privado, constituido desde 1979, para contribuir al fortalecimiento del Estado democrático de derecho y al desarrollo integral de Guatemala, por medio de la investigación e incidencia. Se integra con expertos multidisciplinarios, que realizan reflexión intelectual y análisis de coyuntura, y que proponen la adopción de políticas sobre asuntos estratégicos en los temas políticos, económicos y sociales del país, los que promueve mediante seminarios y una amplia y vasta producción bibliográfica. Asies presenta cada cuatro años una “agenda” sobre cinco áreas estratégicas: institucionalidad del Estado; organizaciones políticas y de la sociedad civil; desarrollo económico y social; educación como condición fundamental para el desarrollo; y política exterior y relaciones internacionales.

Los tanques o centros de pensamiento son institutos de investigación y reflexión intelectual, que además promueven espacios para el diálogo, e inciden en la toma de decisiones en el Estado, (gobierno y ciudadanos), mediante su experiencia y conocimiento en temas de interés nacional. La función de promover el debate y diálogo coadyuva al desarrollo de capacidades de futuros tomadores de decisión en los ámbitos políticos, empresariales, académicos y en general, sociales; de allí su importancia prospectiva. Los centros de pensamiento se diferencian de una consultora, cuyo fin es el lucro y trabajan en función de contratos de conveniencia.

Los tanques de pensamiento son integrados por expertos en diferentes áreas, cuya función es averiguar y analizar sobre temas y asuntos de la vida social, política, económica, cultural o tecnológica; y luego reflexionar y debatir, para aportar al Estado (gobiernos y ciudadanía en general), consejo para mejor actuar.

Asies, como muchos de estos centros de pensamiento, es una organización sin fines de lucro que se sostiene con donaciones y la realización de estudios que obtiene por concursos para lo que cuenta con especialistas experimentados. En algunos casos los centros de pensamiento dependen de universidades, partidos políticos o incluso empresas; no siendo este el caso de Asies.

Argentina es el país de Latinoamérica con mayor número de tanques de pensamiento, con 225. En Guatemala funcionan, además de Asies; Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; Icefi (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales); CIEN (Centro de Investigaciones Económicas Nacionales); INCEP (Instituto Centroamericano de Estudios Políticos); Iepades (Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible); CADEP (Centro de análisis de las decisiones públicas); CEES (Centro de Estudios Económicos y Sociales). Algunas universidades guatemaltecas cuentan con reconocidos “centros de pensamiento”, como el IPNUSAC, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, que se especializa en la coyuntura; o el IDIES, de la Universidad Rafael Landívar, especializado en investigaciones en temas de desarrollo económico y social.

Los centros de pensamiento son un medio que fortalece el sistema democrático del país, pues proveen conocimientos fundamentales a los ciudadanos para una mejor toma de decisiones en su actuar cívico, en los ámbitos de la economía, la política y el conocimiento y entendimiento de las ideologías y las acciones humanas.

Felicitaciones a Asies por este merecido reconocimiento internacional, y por los 42 años de servicio al país.