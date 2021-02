Aquí se mastica, come y defeca corrupción

Con diversas melodías y en distintas claves musicales, en menos de un mes el recién estrenado Gobierno de los Estados Unidos reiteradamente ha pedido a todos los sectores de poder del Triángulo Norte de Centroamérica un mayor y total compromiso en la lucha contra la corrupción, el cual hasta la fecha ha sido pobre, petición que incluye a los empresarios, a quienes el Subsecretario de Estado Adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Hugo Rodríguez, pidió “forzar junto con sus socios en el gobierno que se extinga la corrupción para crear un mejor entorno económico en la región.” La petición la formuló porque, sin duda, el gobierno de Biden considera que los grupos empresariales no están haciendo lo suficiente. ¡Ni los empresarios ni casi nadie en Guatemala! Si todas las fuerzas del país (gobernantes y élites) no se involucran a fondo en esta tarea, Estados Unidos está dispuesto a crear (y, sin duda, la creará en poco tiempo) una especie de CICIG regional para estos países empecinados en ser corruptos, porque hay un vínculo entre corrupción, desarrollo, creación de empleo y migración irregular al Norte. El asunto, pues, nos compete a ambas partes en forma insoslayable e irreductible. El que tenga oídos para oír que oiga. El coyote está aullando fuerte en el Norte. En menos de un mes de gestión de Biden, los mensajes han sido claros, reiterativos y contundentes. Ya no podemos tapar el sol con un dedo. Hugo Rodríguez también señaló que “Los gobiernos deben tener una agenda anticorrupción comprometida con procesos transparentes e instituciones que respondan, que sean activas. Así tendrán a los Estados Unidos de su lado”. En pocas palabras, habrá cabritos y ovejitas. Para mi, el Gobierno de Guatemala terminará siendo considerado de cabrones. Y no se equivocará, porque ya lo es.

Después de un viaje de observación, realizado a petición del Presidente Giammattei (quien temía un fantasioso golpe de estado), la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que hay preocupación en el país por la “percepción sobre la corrupción e impunidad y falta de transparencia en los asuntos públicos.” Entre tanto, se publicó que, durante el primer año del Presidente Giammattei, Guatemala rompió su récord de percepción de corrupción. En el índice elaborado por Transparencia Internacional, en un año el país bajó tres peldaños. Con ejemplos y pruebas, todos los días la prensa independiente señala casos de corrupción, denuncias que le importan un bledo a un gobierno corrupto y manirroto. Pero… ¡las campanas ya repican por todos lados! Hasta ahora, Estados Unidos solo nos está haciendo cariñitos y enviando mensajes reiterativos para que entendamos. De seguir con la sordera, independientemente de la cacareada soberanía, vendrán los arañazos y zarpazos. Lo peor es que todo es para nuestro bien, para crear más desarrollo y menos migración al Norte, que es la segunda parte del predicado.

Daniel F. Runde, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, dijo que “los problemas más difíciles que deben enfrentarse en El Salvador, Guatemala y Honduras son la corrupción y mala gobernanza”. Juan Sebastián González, director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense puntualizó que “los embajadores estadounidenses bajo Biden van a abogar en contra de la corrupción, a favor de los derechos humanos y trabajando mano a mano con la sociedad civil”. ¿Quién, con estas declaraciones se pierde? Es todo tan claro que no hace falta leer entre líneas. En Guatemala, ya el embajador Popp está haciendo lo propio, con disgusto de algunos.

Los señalamientos de funcionarios de los Estados Unidos para que no se elijan cortes corruptas han sido reiterativos. En el caso del exjuez Mynor Moto Morataya (MMM) hasta se le señaló con nombre y apellido. El citado funcionario estadounidense, Juan Sebastián González, señaló que “lo único que lo está manteniendo (a Moto) fuera de la cárcel es su inmunidad”. Inmunidad que ahora ya perdió. En realidad, Triple Eme no es causa sino efecto de la descomposición del sistema de justicia y del quehacer político del país. Veamos. 1) Como es conocido, con sus sentencias Moto favoreció a personas señaladas de graves delitos de corrupción, siendo la última la protección al exministro favorito de Jimmy Morales, José Luis Benito, hoy prófugo de la Justicia. 2) Como aspirante a llenar por pocos meses una vacante en la Corte Constitucionalidad (CC), dentro del Colegio de Abogados, realizó una costosa y nunca vista campaña por aire, mar y tierra, en hoteles y restaurantes, dando dádivas al mejor estilo de los políticos corruptos que buscan cargos públicos. 3) Como compadres hablados, con urgencia y nocturnidad, el “Pacto de Corruptos” aseguró los votos para que el pleno del Congreso le diera el pase para que ‘Triple Eme’ llegara a magistrado de la CC. 4) En el vehículo en el que ‘MMM’ se desplaza, hace algún tiempo fue encontrada una cantidad de dinero de procedencia no justificada. 5) Ahora que anda fugitivo con orden de captura, abogados que han defendido a otros corruptos hacen lo propio con Moto. Todo alrededor de ‘MMM’ es, suena, huele y apesta a corrupción. Es asqueroso. Ninguna persona honrada y decente debería defenderlo, para no hacerse cómplice de sus fechorías. Defender a un ex juez corrupto no es un elogio para nadie sino un baldón. Es casi como en su tiempo haber defendido a Al Capone o a los miembros de la Cosa Nostra.

‘MMM’ es el efecto de un ‘establishment’ de gobernantes, políticos, diputados, jueces y magistrados que, en su casi totalidad, forman parte de las mafias o están a su completo servicio 7×24. Realizar un ultrasonido a la vida y comportamiento del exjuez Moto, es casi como hacerlo con Guatemala. Ningún órgano funciona adecuadamente porque adentro nada está sano. En el gobierno central, el Congreso, las municipalidades, en los juzgados, salas y cortes, en el Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría General de Cuentas se mastica, se come, se traga y se defeca corrupción. Todos lo hacen sin escrúpulos ni miedos. Ni tosen. ¡En el Norte, el coyote está aullando fuerte!

