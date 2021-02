Grave responsabilidad del actual Consejo Superior Universitario (I Parte)

Con la elección de magistrado titular y suplente, lugares habilitados a la Universidad de San Carlos de Guatemala ante la Corte de Constitucionalidad, que elegirá el próximo 26 de febrero de 2021 el Consejo Superior Universitario, veremos si es cierto aquel eslogan publicitario de la Usac: “Guatemala cuenta con la Usac”. Y ahora más que nunca Guatemala, y no el gobierno de turno, necesita a la Usac. Y el país lo necesita porque el ataque por parte del Pacto de Corruptos a la CC para cooptarla y controlarla, se les hace necesaria para validar todos los actos de corrupción que se han realizado y que fueron investigados, no solo por la CICIG en un primer momento, sino que ha continuado con gran esfuerzo la FECI. Si el organismo ejecutivo está siendo gobernado por los mismos, coaligado con el Organismo Legislativo, lo poco que les falta por controlar en el sector justicia, es la CC, toda vez que buena parte del organismo judicial ya lo tienen bajo control y poder político. Mínimamente los estudiantes y los profesionales de la Usac aprendimos en sus aulas que una república democrática, un poder básico y fundamental del Estado es la impartición de justicia, para poder vivir en una siempre anhelada armonía y paz. De acuerdo a informaciones de prensa, los aspirantes, todos abogados y notarios y licenciados en ciencias jurídicas y sociales para ocupar las magistraturas que le corresponden a la Usac en la CC, son: Wálter Brenner Vásquez Gómez, Rony Eulalio López Contreras, Mynor Eduardo González Méndez, Rodolfo Giovani Celis López, Gloria Patricia Porras Escobar, Noé Adalberto Ventura Loyo, Wálter Paulino Jiménez Texaj, María Elisa Sandoval Argueta, Marlon Arnoldo López Najarro, Juan Carlos Godínez Rodríguez, Omar Ricardo Barrios Osorio, Delia María Dávila Salazar, Carlos Arsenio Pérez Cheguen, William Gilberto Bobadilla López, Carlos Abraham Calderón Paz, Roberto Estuardo Morales Gómez, José Mynor Par Usen, Erwin Rolando Rueda Masaya y José Alfredo Aguilar Orellana. De ellos, algunos tienen ejecutorias conocidas como los actuales magistrados de la CC, Gloria Patricia Porras Escobar y José Mynor Par Usen, quienes se han opuesto en varias resoluciones a la voluntad del Pacto de Corruptos. Otra magistrada conocida es Delia María Dávila Salazar, que actualmente se desempeña como tal en la Corte Suprema de Justicia y que forma parte del grupo de oposición en el seno de la mencionada Corte. Habiendo sido miembro del CSU en el período 2002-2004, le sugiero a los miembros del CSU que investiguen a fondo a estos candidatos y a otros que no siendo tan conocidos han tenido un desempeño profesional, docente, laboral fuera de señalamientos reales. Esto para poder tomar una decisión lo más ilustrada posible sobre los candidatos.