El año milagroso de Isaac Newton

“Cuando Isaac Newton se quedó en casa para evitar la peste bubónica, elaboró la ley de gravedad”, cuenta un meme que alguien me envió la semana pasada, y que remata con la pregunta: “¿Tú cómo vas?”. Pues yo verde, demasiado verde, más bien mal. Para ser sincero, durante casi un año que llevamos de confinamiento, impuesto y autoimpuesto, por aquello de ser población en riesgo, no se me ha ocurrido ninguna idea genial. Las neuronas de seguro se me gastaron resolviendo desde el encierro cuestiones de la vida práctica y la poca energía que me iba quedando, era demasiado poca como para emprender una de esas grandes empresas que puedan justificar mi paso por este mundo.

“Libre de la presión de los horarios y obligaciones universitarias, Newton reflexiona, hace experimentos, calcula, estudia, y adelanta. Se mueve entre la óptica y la naturaleza de los colores y entre las leyes del movimiento y la gravedad. Su intuición le susurra que la fuerza que hace que una manzana caiga es la misma que actúa sobre la Luna y la mantiene atada a nuestro planeta, y la misma que gobierna al sistema solar y tal vez al universo…”, relata el físico y astrónomo Héctor Rago, a propósito de la cuarentena de Newton. Si algún día llego a ser célebre y famoso, me encantaría que alguien escribiera un texto similar sobre mi paso por esta pandemia, pero a como van las cosas no creo que llegue a merecérmelo.

Sin embargo, el mismo Rago me tranquiliza, cuando se pregunta párrafos más adelante: “¿Fue Newton el gran científico que fue gracias a la peste negra? ¿Pudo la pandemia ser el detonante de una serie de aportes fundamentales? Nuestra respuesta definitiva es un rotundo no. El aislamiento tal vez salvó a Newton de contarse como uno más de los más de 100 mil muertos por la peste. Pero el aislamiento no produce genialidad ni dedicación. Newton siempre fue un obsesivo, pero un obsesivo extremadamente talentoso y tuvo la habilidad de transformar la cuarentena en su ‘annus mirabilis’, su año milagroso en el que delineó el programa que habría de desarrollar y pulir en los años siguientes”.

Newton era ya de por sí una personalidad dada a la reclusión. Es más, en 1663, dos años antes de que se desatara en Europa la peste negra, “sufrió una gran crisis psíquica, causante de largos periodos en los que permaneció aislado, durante los que no comía ni dormía. En esta época sufrió depresión y arranques de paranoia”. De esto me entero en la Wikipedia, así como que fue durante ese trance cuando empezó a delinear las primeras ideas de la teoría que lo haría entrar en la historia. Yo debo de confesar que a mí la depresión más bien me paraliza y me oscurece el pensamiento.

Haciendo un balance de 2020, el año del aislamiento y de la peste, pues debo de reconocer que no fue ni por donde pasó mi ‘annus mirabilis’. Libros y cuadernos se amontonan por todas partes. Leídos a medias. Escritos a medias. Salvo la depre y la paranoia, nada me coloca a la altura de Isaac Newton.