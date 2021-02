Consejos para enfrentar la nueva realidad

Este fue el tema de la entrevista que Joaquín López Dóriga le hizo al Dr. José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE Business School en México.

El doctor nos hace una serie de recomendaciones que me parece importante comentar con ustedes. Las resume en cinco consejos genéricos que considero muy valiosos.

No podemos pensar que una vez que logremos controlar al coronavirus, si alguna vez lo haremos, el mundo seguirá igual que antes. Muchas cosas habrán cambiado, pero no me refiero a cuestiones económicas o tecnológicas, esta vez aludo más bien a temas más íntimos y personales.

“La pandemia nos ha dejado clara nuestra vulnerabilidad y lo que es más importante en nuestra vida”, dice el Dr. Lozano. Nuestros objetivos y prioridades, nuestros sueños y proyectos, nuestra manera de vivir. Todo será sacudido en lo más hondo. “Cada uno de nosotros requiere un cambio interior profundo”, concluye él.

La verdad es que estábamos acostumbrados a demasiadas comodidades. Nuestra zona de confort cubría todos los aspectos de nuestro diario acontecer. Ahora nos percatamos de lo relevante que es revisar los principios y fundamentos de nuestra vida. “Este mundo de lo efímero y la falta de valores necesita ser replanteado ante la encrucijada que estamos viviendo.” La inestabilidad y falta de consistencia y unidad no pueden continuar después de todo esto.

En poco tiempo, algunos meses, o un par de años quizá, nos llegará otra oportunidad, “un nuevo amanecer”, dice José Antonio. ¿Cómo vamos a prepararnos para aprovecharla? ¿Podremos adaptarnos a lo que viene?

Si ese momento nos encuentra frágiles, deprimidos y pesimistas, difícilmente abordaremos la nueva realidad con la óptica adecuada para aprovechar las oportunidades que nos traerá. Preparémonos para encontrarnos con ella.

Primero, la jugada está en nuestro interior, no busquemos la solución personal allá afuera. Interiormente contamos con un potencial inmenso para realizarnos y crecer sin depender de lo que ocurra a nuestro alrededor. Trabajemos en nosotros mismos.

Segundo, profundicemos en nuestra propia identidad, descubramos nuestras capacidades y talentos. Tenemos que conocernos cada día mejor para tener claridad sobre nuestra esencia, nuestras fortalezas, nuestras limitaciones.

Tercero, busquemos construir relaciones enriquecedoras. Profundicemos la relación con nuestros familiares y amigos. Hoy necesitamos dedicar esfuerzos a este tema. Hagamos elecciones sensatas y serias. No se trata de profundizar la relación con todo el mundo. Son nuestros más cercanos con los que tenemos que trabajar. Abrirnos con ellos, volcarnos hacia su interior abriendo nuestro interior, elevando la calidad de diálogo y procurando el crecimiento mutuo con honestidad.

Cuarto, modifiquemos nuestra manera de consumir. Dejemos de ser presa del márquetin. No podemos seguir satisfaciendo nuestros vacíos comprando y acumulando más y más cosas. El tener más no nos lleva muy lejos, y, en el fondo, no nos satisface verdaderamente ni nos hace ser mejores personas.

Quinto, revisar a fondo nuestra querencia, a dónde queremos llegar, qué queremos realmente lograr. La claridad de visión nos da rumbo, nos da brújula, nos ilusiona, nos da energía y nos enfoca. No podemos priorizar y fijar metas relevantes y coherentes si no sabemos lo que queremos.

Debemos dar un salto cualitativo en nuestra vida, nos dice el Dr. Lozano, redefinamos lo que es relevante y revisemos nuestras prioridades. Tenemos tiempo. La nueva realidad, como sea que vaya a ser, se está configurando ya. Tardaremos todavía un rato en controlar la pandemia. Pero este espacio de confinamiento nos da la posibilidad de reflexionar y cambiar.

Gracias José Antonio por estos cinco consejos. Nos has hecho pensar. Yo añado mi grano de arena.

Muchas personas, millones, en el entorno actual, solo están paralizados, esperando que esto termine. Mientras tanto el reloj no se detiene. La vida se nos va entre un Zoom y otro. No podemos dejar correr el tiempo sin cambiar lo que sí podemos controlar, que son nuestras actitudes y pensamientos, nuestra visión sobre el futuro. No dejemos que esta incertidumbre se convierta en un hoyo negro que nos ahogue. Podemos trabajar en nosotros.

c_dumois@cedem.com.mx

Carlos A. Dumois es Presidente y Consultor de CEDEM.

“Dueñez®” es una marca registrada por Carlos A. Dumois.