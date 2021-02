Combatir el pesimismo, promover la ilusión

Cada día nos bombardean con noticias de peligros inminentes, ya sean estas relacionadas con un rebrote del virus, un nuevo acto de corrupción, la crisis económica que se avecina o el deterioro ambiental inexorable, por citar algunos ejemplos. Nuestra mente desde las primeras horas de la mañana recibe una fuerte carga de ansiedad, de temor y de poco control sobre los acontecimientos diarios. Es dosis perfecta para acrecentar el pesimismo. Y cargados de este sentimiento negativo, que algunos llamarán prudencia o precaución, salimos a la calle cada mañana, más con resignación que con ilusión. Es perder antes de empezar.

Este año, puede ser un año de recuperación, de logros, de avances individuales y comunitarios, de cambios de forma y fondo, para paso a paso recuperar la normalidad perdida y construir un futuro mejor. En el plano nacional, este año significa el bicentenario de la independencia patria y un momento crucial para recuperar la ilusión colectiva, forzar los cambios necesarios y avanzar hacia veinte, cincuenta o cien años que cambien positivamente las tendencias actuales de fracaso y nos permitan construir colectivamente una historia de superación, armonía y justicia. La actitud y la firmeza con que se enfrenten los desafíos hará toda la diferencia. Sin combatir el pesimismo, seguiremos prisioneros de los sectores oscuros y sin la unión requerida para hacerles frente y evitar su creciente poder de destrucción sobre nuestra frágil institucionalidad. Es tiempo de creer que el cambio es posible, presionar con fuerza una integración independiente, con personas de capacidad demostrada al frente de la Corte de Constitucionalidad y de las demás cortes. De insistir en las leyes que impulsan reformas y mejoras pero que siguen engavetadas en el Congreso, y de los programas y medidas que debiese impulsar el Ejecutivo. Es hacer de estos once meses por venir, tiempo de cambio y no de resignación. De avance y no de retroceso.

Cada persona marca su futuro con la actitud de vida que adopte. Para algunos, los obstáculos parecen inmensos. Para otros, son desafíos a resolver, enfrentándolos de frente cuando se tiene la fuerza necesaria, usando inteligencia y creatividad cuando se requiere de estrategias innovadoras o bordeándolos cuando esta es la solución apropiada. Las personas de éxito son aquellas que convierten los desafíos en aprendizajes, y los problemas en oportunidades. Personas que ante las realidades que enfrentan, día a día, deciden reaccionar con ilusión, confianza, tenacidad y convencimiento de que es posible utilizarlas positivamente para construir un mejor mañana.

Los grupos sociales funcionan de forma similar. Existen sociedades donde los problemas se enfrentan de frente y no se tolera el pesimismo prolongado o la inacción permanente. Sociedades en las que se definen los objetivos nacionales y se establecen agendas para superar los obstáculos presentes, con roles definidos para cada sector. Sociedades en las que la corrupción tiene castigo social y la justicia es un pilar fundamental. Estas deben ser ejemplo a seguir, dejando de lado los lamentos que paralizan, e impulsando acción en dirección de los objetivos trazados. El pesimismo lleva a la derrota e incita la parálisis. La ilusión, por el contrario, alienta en dirección de la lucha necesaria, de las reformas requeridas, del esfuerzo adicional, de una mayor perseverancia, de buscar soluciones innovadoras y de tener siempre la convicción que el cambio es posible y que la lucha no está perdida. Promovamos la ilusión.