El inicio del año suele traer consigo, ya sea en el ámbito personal o profesional, nuevos sueños, planes y metas, y amarrado a esto viene el concepto de planificación. La planificación es fundamental para obtener los resultados o alcanzar las metas que uno se plantea. Se dice que, por cada hora de buena planificación, se pueden ahorrar unas 10 horas de trabajo futuro. Aunque suena obvio el concepto, a la planificación no siempre se le da la importancia que amerita. “Una meta sin un plan es solo un deseo”, decía frecuentemente Antoine de Saint-Exupéry.

Un plan no es más que la definición de una serie de acciones, con sus recursos asignados, para poder conseguir un objetivo. Aunque en estas líneas me refiero a la importancia de la planificación, es importante dejar claro que, así como una idea no vale nada sin capacidad de ejecución, un plan vale poco si no se implementa. Winston Churchill decía: “Los planes son de poca importancia, pero la planificación es esencial”. Dwight Eisenhower también repetía: “Los planes son inútiles, pero la planificación es todo”. Interpreto estas frases en el sentido que ambos dejaban ver que la ejecución es vital, pero que sin planificación es imposible ejecutar efectivamente, ya que se carece de un propósito y de una visión. Un plan es el inicio para que una idea se convierta en realidad, y aunque la capacidad de ejecución en innegablemente importante, sin planificación el camino se vuelve cuesta arriba. La experiencia así lo demuestra y la frase: “La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes”, de Peter Drucker, el profesor austríaco, autor de más de 30 libros y probablemente el más reconocido experto en gestión y administración de organizaciones, resume bien el punto y enfatiza su importancia.

En el ámbito militar hay varios ejemplos sobre la importancia de la planificación. Sun Tzu decía: “El general que gana la batalla hace mil cálculos en su templo antes de luchar. El general que pierde hace solo unos cálculos de antemano”. Es decir, el mejor preparado tiene mayores probabilidades de éxito que el que improvisa o no se prepara. Esta es una regla de la vida. Napoleón Bonaparte también decía, “Planeo mucho mis batallas, aunque nunca me salen como las planeé”. Aunque nunca le salieran como las planeaba, es un hecho que Napoleón ganó la gran mayoría de sus batallas, más o menos 9 de cada 10, y según mi interpretación de la historia, la batalla de Waterloo, que marcó el rumbo de buena parte de la humanidad, no la perdió por falta de planificación, sino por una falla en el liderazgo del mariscal Emmanuel de Grouchy. Aunque la planificación va íntimamente entrelazada al liderazgo, hablar de este concepto, y la batalla de Waterloo, requiere de más espacio.

Planes los hay de todo tipo, y no hay que olvidar que una idea no vale nada, primero que todo, si no se logra explicar en una hoja de papel, y segundo, si no va atada a un plan y posteriormente a su ejecución. Los factores que determinan el éxito de una idea son varios, e inevitablemente van atados, todos, al liderazgo y la capacidad de ejecutar y entregar resultados, pero esto empieza con la capacidad de soñar. Por imposible que suene el sueño, su consecución empieza con ponerlo en blanco y negro y planificar como alcanzarlo, y que mejor si son esos “sueños imposibles” los que empezamos a planificar. Thomas Alva Edison emblematiza bien este concepto a través de su frase: “Los que dicen que algo es imposible no deberían molestar ni interrumpir a los que lo están haciendo”. En resumen, el camino entre un sueño y hacerlo realidad, está pavimentando de planificación, pero empieza por el sueño, ya que lo que no se puede soñar, difícilmente se podrá conseguir.