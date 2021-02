La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango un permanente botín

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI, detuvo en Quetzaltenango, el 28 de enero pasado, al gerente de la EEMQ Joel Calijau Ramírez, de 28 años, y al subgerente el catedrático universitario Óscar Humberto Chang Arreaga, de 60 años, cuando ambos recibían sobornos en efectivo de empresas urbanizadoras. Por ser cargos de confianza, ambos fueron nombrados por el alcalde Juan Fernando López.

Este caso no sorprende. Primero porque la ciudad de Quetzaltenango tiene el peor servicio de energía eléctrica del país. Esto lo reconoció el anterior alcalde Luis Grijalva, quien explicó el estado de situación, dejando una planificación con sus respectivos fondos no para solucionar el problema, pero sí para enfrentar algunas etapas. Sin embargo, con la actual administración el servicio ha empeorado, con Grijalva hubo 250 apagones en 2019, con la actual administración en 2020 se superaron los 400. Los cortes de energía eléctrica son diarios, no se puede invertir en la ciudad, menos trabajar, vivir o estudiar desde casa. Incluso personas mayores que dependen de aparatos para respirar o mantenerse con vida enfrentan un calvario. Y muchos han fallecido.

Segundo, si el alcalde hubiera leído las condiciones en las que se encuentra la red eléctrica, habría actuado con sabiduría y no hubiera nombrado a Calijau y a Chang para estos cargos. Porque ante el desafío que presenta la EEMQ se requiere de profesionales que tengan conocimiento, experiencia y compromiso para enfrentar el reto de iniciar la transformación de una institución que se encuentra desmantelada y corroída por la corrupción, la indiferencia y el clientelismo político desde la cabeza hasta sus bases. Incluyendo a los sindicatos.

Tercero, es obvio que el gerente fue nombrado no por capacidad técnica sino como pago a favores políticos de campañas anteriores. Por eso, desde que tomó posesión Calijau no llegó para dejar su huella, en parte porque no llena el perfil para el cargo, por eso, se dedicó a demandar la mayor cantidad de sobornos, dado que era la oportunidad de su vida.

Y cuarto, aunque es positivo que las urbanizadoras documentaran y denunciaran los delitos, también es cierto que un buen número de constructoras han promovido los sobornos, han creado un negocio entre empresarios y trabajadores, y viceversa, por eso, la ciudad es un caos. Mientras, los vecinos de a pie, que necesitan los servicios terminan arrinconados y dan hasta lo que no tienen, ante la presión de los funcionarios municipales.

Señor alcalde, rodéese de personas capaces y honestas. Escuche a los vecinos, respete los derechos humanos y no imponga obras. Deje de asignar cargos por compromisos políticos y no siga actuando como empresario de la construcción que va y viene haciendo negocios por la ciudad, usted es ahora un funcionario público que debe servir y no hundir al pueblo de Quetzaltenango.