De virginidades y otros mitos

No sé a ustedes, pero a mí, eso de que la virginidad es una de las virtudes supremas de las que puede enorgullecerse no solo la señorita que la ostenta, sino también sus padres, la comunidad y, por supuesto, el futuro marido, me parece una de las idioteces más grandes que se han inventado para convertir a la mujer en un objeto de uso sexual que deviene, gracias a esa característica, la propiedad de aquel que la “posea”.

El tema salió a relucir el otro día conversando con una amiga que es médica y que me contó de una conocida suya que iba a casarse con un muy “buen partido”, y que por esa misma razón buscaba un cirujano plástico que le restaurara el himen de la vagina para poder garantizarle así al marido, una vez llegada la tremebunda e inolvidable noche de bodas, su virginidad auténtica, puesto que para él, educado en los valores cristianos, esa era la prueba de estar obteniendo en propiedad un producto de primera mano que no había sido manoseado de antemano (valga la redundancia del juego de palabras).

Esto me hizo reflexionar sobre la extraña necesidad cultural y psicológica que tenemos los hombres de sentirnos absolutamente seguros de que nuestra chica no haya conocido antes los delirios del placer con otros especímenes masculinos, para evitar así el peligro de que ella establezca comparaciones que irían quizás en detrimento del galán que la llevó al altar. La inseguridad que nos causa a nosotros, machitos de caricatura, el hecho de no constituirnos en una especie de dios o punto de referencia único y absoluto a partir del cual nuestra mujer debe percibir y actuar en el mundo, llega a alcanzar dimensiones que producen risa y tristeza en aquellos que no compartimos semejante manera de ver las cosas.

La hipocresía alrededor de estos temas en una sociedad ignorante y estupidizada como la nuestra, es de rigor. Yo tuve a una joven paciente guatemalteca de “excelente familia”, como suele decirse, que vino a pedirme que le hiciera una atestación de “problemas psicológicos” para poder comprar, después, en el Vaticano (pagando una fortuna, por supuesto), un certificado que anulara el matrimonio que tenía en ese momento desde hacía dos años, bajo el pretexto de “no consolidación del mismo”, y poder así casarse de nuevo por la iglesia con otra persona, con la aprobación pontifical que garantizaba que la susodicha estaba virgen y reciclada en santidad, de acuerdo a las sagradas pautas eclesiales de la buena moral cristiana.

En fin, es así como andan las cosas en esta nuestra sociedad todavía congelada mentalmente entre los siglos XVII y XIX para mayor gloria de dios y tormento de los humanos.