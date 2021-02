A 50 años del asesinato del doctor Adolfo “Fito” Mijangos (VI Parte y final)

Con relación a mi columna del pasado sábado 30 de enero de 2021, publicada en ‘elPeriódico’, página 10, el estimado Dr. Virgilio Álvarez Aragón me mandó el siguiente texto: “Mi dilecto y apreciado amigo, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, ha publicado una serie de interesantes columnas dedicadas a ‘Fito’ Mijangos, quien fue hace 50 años vilmente asesinado. Sin embargo, lamentablemente confunde algunos datos respecto a la canción que, haciendo referencia a su asesinato, se entonó en la velada de la Huelga de Dolores de 1972. La letra no se la dedicaron sus compañeros huelgueros. Si bien ‘Fito’ era miembro de la Santa Hermandad –o colaboraba con ellos– esta era (no sé si lo es aún) la encargada de redactar buena parte del ‘NONOS’, hasta allí. La letra no la escribieron conspicuos miembros del honorable de 1971”. Esa canción, cuyo texto presenta casi exacto en su nota, la produjo la Estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala (que el año pasado también cumplió 50 años), para la velada del año de 1972. Formó parte de una obra titulada: ‘El coro de las ánimas’, por la cual obtuvo el premio La Chinche de Plata, porque el primer premio, La Chabela de Oro, “como de costumbre” lo obtuvo Nalga y Pantorrilla (aunque ya nadie se acuerde de su contenido). La obra contenía otras canciones (parodias) dedicadas a Rogelia Cruz, Julio Camey Herrera y otros mártires. Dada la aceptación de su contenido, y la calidad musical, se presentó en varios eventos estudiantiles, -la obra completa-, y la de ‘Fito’ en otras presentaciones-. La AEU de 1972 reprodujo impreso el texto de todas esas canciones –sin dar los créditos a la Estudiantina– a partir del cual esa letra pasó a ser conocida y cantada por muchos. Valga esta pequeña aclaración, como una reivindicación de aquellos tunos que con valor y calidad rindieron homenaje a aquellas víctimas del terror aranista”. Sirva esta pertinente aclaración de Virgilio, para honrar a la Estudiantina de la USAC, que a lo largo de tantos años nos ha traído alegrías, en uno de los países más tristes de la tierra. Se consigna otro dato que es sabido, ‘Fito’ fue un eximio huelguero. Y naturalmente, lo fue también en sus años estudiantiles. Nació en 1929, por lo que se infiere que comenzó sus estudios universitarios en la USAC más o menos en 1947. Un año después entraría la generación de ‘Tono’ Móbil, Edelberto, García Laguardia, Piky Díaz, Guzmán Bockler y demás queridos amigos. La membrecía en la SANTA HERMANDAD, encargada de redactar buena parte del periódico anual “EL NO NOS TIENTES”, sucede cuando “Fito” ya era todo un profesional y con dos doctorados en Europa, cuando regresa a Guatemala, más o menos en 1958 hasta su asesinato en enero de 1971. Importante para la historia de la huelga de dolores, es conocer cuales editoriales, artículos o columnas escribió ‘Fito’, y para ello todavía la Chavelona nos tiene vivitos y coleando a algunos de los antiguos, como no decir viejos integrantes de la Santa Hermandad, como el querido y admirado Doctor José ‘el Sordo’ Barnoya y otros muchachos de antes, como Víctor ‘Pipa’ Mejía, Óscar ‘Fármacococomateo’ Álvarez Gill, ‘Caldo’ Alfaro, Wálter ‘Cri Cri’ Sosa, etc.