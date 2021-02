PDH: Rehén de la entente corrupta

En Guatemala, después de las múltiples dictaduras; el constituyente comprendiendo las históricas vicisitudes del pueblo de Guatemala: cepo, ley fuga, secuestro, tortura y asesinato desde agentes del Estado y el desarrollo de la democracia e institucionalidad de los derechos humanos en democracias sólidas, se dio a la tarea de crear institucionalidad pública, suficientemente autónoma de los dictados del Organismo Ejecutivo, para que coadyuvase en garantizar, vida, democracia y libertades humanas, tan cercenadas por los siglos en este territorio. Tres son las instituciones emblemáticas, creadas en vida republicana: Tribunal Supremo Electoral, Corte Constitucional -con prolegómenos previos- y Procuraduría de los Derechos Humanos.

Considerándose por los tribunos, que, dada su alta representación democrática, el Congreso Nacional era la institución natural para instituir y garantizar parte de aquel blindaje. He aquí el equívoco; no consideró el Constituyente, la perversa decadencia política, que ocuparía -en mayoría- el recinto parlamentario, hasta transformarlo en una especie de centro alternativo de negocios turbios, afanes de venganza y arreglos políticos espurios. Una vuelta al pasado, corregida y aumentada, especialmente, desde hace tres legislaturas y no es que antes haya habido mejores, solo es que estas han sido peores. Todas, han contado con Diputados dignos -como excepción-. La mayoría parlamentaria, surge por arte de magia de un sombrero repleto de dinero. Los tribunos constitucionales, entregaron sin proponérselo, estas instituciones -Constitucional, TSE Y PDH- a la cartera de negocios e influencia de grupúsculos ahistóricos, que pululan en pasillos congresales. Ese es el caso ahora de la PDH, a cuyo procurador -con sonrisa sardónica que destila cinismo- se refirió el “presidente” -en minúscula- de la comisión parlamentaria de los derechos humanos, un criollo venido a menos, al indicar que citaran al ombudsman, a pedido de un ciudadano sindicado de múltiples delitos. Una maniobra con fines de defenestración, aupada por parlamentarios del montón. Sumado a asfixia financiera.

La mueca “parlamentaria” es sobradamente antidemocrática, a imagen de sus perpetradores, todos hilos de una madeja feudal, ligada a dinero y poderes fatuos. Al otro lado una institución de profunda inspiración democrática, cuyo ombudsman, se ha mantenido, en constitucional mandato, alejado de los poderes. Lo cual es bueno para la salud democrática e intereses sociales. Intolerable para agentes de la corruptela, que heridos en su ego por la plaza y con miedos al norte, otean en el horizonte la vindicta: desestabilizar una institución de raigambre popular. Sin embargo: ¡No es momento de retrocesos! Academia, movimientos sociales, prensa, políticos decentes, pueblos indígenas. Rechacemos oscuridad medieval. Es hora de afirmar democracia.