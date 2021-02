Guatemala, el mejor país de la región

Siempre he sido un apasionado por mi país y trabajo duro para que Guatemala sea una mejor nación. Viví varios años en el extranjero y siempre añoré regresar. Recordaba con nostalgia la canción de Alux Nahual que dice “Vuelve cuando puedas, aquí está tu tierra”. Esta canción me invitaba a regresar y a celebrar a Guatemala. Ningún país en el mundo se compara con el nuestro, el País de la Eterna Primavera, nuestra querida Guatemala. Pero nos encanta quejarnos. Criticar se ha convertido en deporte nacional y no nos damos cuenta del irreparable daño que ocasionamos.

Afortunadamente, hay muchos otros que sí ven la infinidad de bondades que ofrece Guatemala. Uno de ellos es Alan Delmonte, un youtuber de República Dominicana que dedica uno de sus más recientes videos a nuestro país y lo titula “Guatemala: el país peor mercadeado de LatAm”. En los últimos días, este video se ha viralizado. En él, Alan habla sobre cómo su perspectiva de Guatemala cambió por completo al venir a vivir aquí y cómo se dio cuenta de lo envidiable que es nuestro país. No puedo coincidir más con Alan.

Guatemala, además, está llena de místicos rincones con una increíble flora y fauna, maravillosos sitios como el salto de Chilascó, Semuc Champey, la sierra de los Cuchumatanes, el volcán de Pacaya y muchos otros. Nuestro país también es el corazón del mundo maya. Tenemos dentro de nuestras fronteras mágicos lugares como Tikal y El Mirador, de los cuales increíbles misterios aún están por resolver. Incluso, nuestro clima es envidiable.

La realidad es que Guatemala ya no es la misma que hace varios años. Como nación hemos avanzado en muchos aspectos. Uno de los que menciona Alan es la dramática caída de nuestra tasa de homicidios. De tener 46 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2009, llegamos a 15.4 homicidios por 100 mil habitantes en 2020. ¡Esto es una gran mejora! Pasamos de ser una de las naciones más violentas de la región, a ser más seguros que países como México o Colombia. También hemos mejorado en otros indicadores, como la tasa de mortalidad infantil. Pasamos de tener 60 muertes por cada 1000 nacimientos en 1990, a 20 por cada 1000 nacimientos en 2019. El nivel de escolaridad de los guatemaltecos también ha incrementado. De acuerdo con estadísticas del INE, en 2006 un total de 9,192 personas se graduaron de sus estudios superiores. En 2015 este número se transformó en 33,680, ¡un cambio significativo! Por citar algunos ejemplos.

Pero eso no es todo, contamos con excelentes tanques de pensamiento y fundaciones, de calidad mundial. Uno de ellos es Asíes, el cual recientemente fue reconocido por el Global Go To Think Tank Index de la Universidad de Pensilvania, como el mejor tanque de pensamiento en Centroamérica y uno de los mejores del mundo. Por otro lado, contamos con fundaciones como Fundesa, con una capacidad de ejecución e incidencia envidiable, quienes tuvieron una excelente respuesta al inicio de la pandemia. Hecho que, me atrevo a decir, los hace parcialmente responsables del “buen arranque” que tuvimos en los primeros meses de la emergencia.

Ojo, no estoy diciendo que todo sea perfecto. Por supuesto que hay cosas por mejorar. La pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia la infinidad de retos que tenemos en temas de salud y educación. En primera instancia, ha sido bastante evidente la fuerte brecha digital y cómo esta ha afectado al aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Tenemos que trabajar para mejorar en esto y mucho más.

No obstante, me parece importante hacer una pausa en el camino para celebrar los avances y para agradecer los enormes esfuerzos de tantas personas que permitieron lograrlos. No que eso minimice o menosprecie los retos que nos quedan por delante, sino que nos permita recargar las energías. Una pausa que nos inspire para seguir adelante, sabiendo que los retos que aún restan son grandes, pero con la certeza que los esfuerzos por mejorar han valido la pena.

Tal y como dice Alan en su video, “Guatemala podría convertirse en la marca país más fuerte de América Latina”. Empecemos por nosotros mismos. Empecemos por apreciar las grandes bondades que tiene nuestra nación. En lugar de criticar, involucrémonos en lograr las mejoras de aquellas cosas de las que nos quejamos. Todo suma, desde aportar en las cosas más sencillas como tirar la basura en su lugar, hasta grandes responsabilidades ciudadanas como pagar nuestros impuestos. Dentro de todas nuestras bondades, al final, el tesoro más grande de Guatemala (tal y como lo menciona Alan en su video) es nuestra gente. Somos un país de personas chispudas y entregadas. Así que, ser el país modelo para la región no será fácil, pero nada es imposible para el chapín. ¿Será que lo logramos? Yo pienso que sí. En palabras de Alan, Guatemala es fascinante, es rica, “su gente es increíble y eso tiene que saberlo el mundo”.

