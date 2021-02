El CANG que “los otros” queremos

Jamás olvidaré cuando, en mi primer semestre de universidad, un profesor muy querido nos repitió hasta el cansancio que la política era el estudio sobre el poder. Especialmente sobre quién tiene más poder y quién busca llenarlo. En ese momento, a mis 18 años recién cumplidos, al escuchar la palabra “poder” pensaba en el presidente y los diputados. Hoy, sé que va más allá.

Si popularmente a la prensa se le suele llamar “el cuarto poder”, en este país yo agregaría al Colegio de Abogados y Notarios como el quinto poder que acompaña la noción clásica de ejecutivo, legislativo y judicial. Los profesionales agremiados en el CANG tienen mucho poder y no muchos lo saben (o a pocos les importa).

Las siglas del CANG hacen mención a los Abogados y Notarios, sin embargo, somos más profesionales los que acoge ese colegio. Internacionalistas, politólogos, criminólogos, sociólogos y otros también estamos agremiados al CANG. Sin embargo, desde siempre nos hemos hecho los de la vista gorda porque no nos sentimos representados en él. No obstante, el país y el sector justicia del que tanto alegamos no puede seguir aguantando nuestra indiferencia.

Es común escuchar quejas del porqué de nuestra colegiación si ni abogados somos y muchas veces somos ese “etc” cuando se habla de las profesiones acogidas en el CANG. Aunque no seamos abogados y muchas veces nos hayamos colegiado por “requisito” o “por si acaso, la realidad es que el CANG tiene poder y mucho y esto, no lo podemos ignorar.

Ante esto, las elecciones del Colegio para la Junta Directiva y el Tribunal de Honor se celebrarán el 9 de febrero. El CANG tiene poder, tomando en cuenta la incidencia que tiene en las comisiones de postulación para la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y el rol vital que juega en la Corte de Constitucionalidad. Esto, como estudiosos del poder, es un tema que nos debe importar y bastante.

Como profesionales comprometidos con Guatemala no podemos seguir evadiendo nuestra responsabilidad. Si realmente estamos interesados en las condiciones del país y esperamos dejarle a nuestros hijos un sistema de justicia que vele por sus derechos debemos votar. Votar y ejercer el derecho que como politólogos e internacionalistas agremiados tenemos. Votar y dejar de decir que “no nos importa”, “no nos incluye” y “no hay por quién”.

Esta última excusa es especialmente inválida este año. Este 2021 los abogados, notarios, politólogos, internacionalistas, licenciados en ciencias jurídicas y sociales, sociólogos, criminalistas y otros tenemos por quién votar. La Planilla #7, formada por Alternativa Independiente, Grupo ARCO y Juristas por Guatemala integra a grandes profesionales comprometidos con el país y su justicia. Estos colegas entendieron que ya no es viable la opción de no participar y no involucrarse. Saben que la institucionalidad de Guatemala no aguantaría otro golpe y menos de quienes algún día juraron protegerla.