Grandes logros de la humanidad

Escuché una entrevista el domingo pasado con el Dr. Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Si a fines de este 2021 se consigue tener vacunada contra el coronavirus al 70 por ciento de la población mundial, será uno de los grandes logros en la historia de la humanidad, dijo. Esto, por supuesto, es una meta que nadie asegura que llegará a alcanzarse, como nadie asegura que la humanidad, visto el lamentable estado en que se encuentra en la actualidad, sea capaz de un logro semejante. Digamos que alcanzar este porcentaje de vacunados, de acuerdo al Dr. Barbosa, sería tan apoteósico como la invención de la rueda, o así me suena. Nótese que la hazaña no radica en el hallazgo de una vacuna, que ya hay varias, sino en el hecho de lograr vacunar a un número suficiente de personas para que se produzca una inmunidad comunitaria o de rebaño. Es decir, no precisamente una tarea de la ciencia, sino de la política, o más bien de las políticas de salud pública de los gobiernos, y ahí parece que es donde se complican las cosas.

A todo esto, tendríamos también que saber qué entendemos como “Gran Logro” de la humanidad en los tiempos que corren. Ya que si para algunos de nosotros un gran logro podría ser la penicilina o el desciframiento del genoma humano, para otros podría ser la puesta en marcha de las redes sociales o los teléfonos celulares. Busco listas en Internet y me aparecen cosas bastante curiosas, como la construcción de la Torre Califa (o Jalifa) de Dubái, el rascacielos más grande del mundo hasta nueva noticia. Una hazaña que la publicación que consulto pone por encima de la construcción de las pirámides de Egipto, en una lista en la que, por ejemplo, ni siquiera se asoman aportaciones como la cura contra la poliomielitis. La construcción de un edificio de 828 metros de alto, por supuesto que puede parecernos asombrosa, pero qué aporte al bien común, al mejoramiento de la vida en el planeta, hay en esto.

Salvar al mundo de la peste, lograr que la humanidad sobreviva a la extinción, es sin lugar a dudas la aportación más grande que puede existir en los tiempos que corren. Frente a esto, digo yo, la construcción de cualquier edificio grandote palidece. Pero el problema no es este, pues no se trata de inscribir records en el Libro Guinness, sino de decidir entre la vida y la muerte de millones de habitantes en este planeta, de construir un mejor futuro para todos, aunque suene retórico y grandilocuente ¿Puede la ciencia salvarnos del exterminio? ¿Pueden los políticos ofrecernos un mundo mejor? Por más ingenuas que parezcan, creo que estas son las preguntas que el coronavirus ha hecho que nos planteemos todos, o casi todos, o quizá lo preocupante es que no se las plantea nadie.

Sea como sea, nos hagamos preguntas o no, estamos en medio de una tormenta, de una peste, que según los entendidos al menos durará otro año, o dos o tres, si es que aún confiamos en la humanidad y en sus grandes logros.