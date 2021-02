Pervirtieron la democracia

La actitud deleznable de los diputados juramentando a Moto, magistrado titular de la CC electo por el CANG con impugnaciones legales pendientes de resolver, demuestra que subordinan la justicia a la política, drama que no terminará nunca repitiendo el error de elegir perdularios cada cuatro años. Por alguna razón digna de análisis, nos hacemos la ilusión de un cambio que muere a los pies de la fantasía convertido en una pesadilla, al terminar los mandatarios involucrados en hechos ilícitos sometidos a la Justicia, prevaleciendo la incapacidad y la ausencia de programas de gobierno, diluyéndose la oportunidad de renovar y modernizar el Estado, al no fijar metas superiores definidas y permanentes para alcanzar bienestar y paz social. Saben engañar pero no gobernar.

Y sin entender que la fortaleza institucional es fundamental para el desarrollo sostenible, la dinámica social rebasa la política gubernamental, agravada por la ausencia de una metodología que permita enfrentar las crisis y resolverlas con eficacia consolidando una democracia económica, política y social real. El peligro no es el comunismo extinto, sino la incapacidad y la corrupción de los gobernantes que no pierden la costumbre medieval de robar, perfeccionando un modelo de saqueo sistemático seduciendo a la élite que vive en y del engaño, en un modelo que la juventud aborrece: no la representa. Desdén que explica una ruptura decisiva en la sucesión del pensamiento que diluye el pasado en el presente, dándole sustancia a la vida con una dinámica nueva guiada por la tecnología separando generaciones que basaron el futuro en mitos y leyendas, de las que sienten devoción por la realidad virtual provocando que la sabiduría duerma donde vive el olvido. Advirtiendo su nuevo lenguaje que no se le puede ni debe marginar de la reingeniería del tejido político y social, al tener en sus manos la llave de la modernización y del cambio real de la sociedad, exigiendo la oportunidad de forjarlo con imaginación y sensibilidad sin obligación de recordar ni mirar al pasado violento, ni compartir ideas con un pensamiento obsoleto que se resiste a morir, envuelto en un fanatismo interminable de odio y reproches que polarizan, sin dejar al perdón hacer su trabajo.

Enredados en los vicios de la libertad, los gobernantes con su conducta sibilina pierden legitimidad perdidos en un laberinto de ineptitud y corrupción del que no pueden salir, facilitando al poder arbitrario desmantelar la democracia sin satisfacer las necesidades humanas, es decir: coexistencia pacífica de diferentes modos de vida, seguridad ciudadana, trabajo, asistencia social, educación de calidad, etc. Y pervertida, se convirtió en un espectáculo de variedades -negocio redondo-, quedando disponible solo la esperanza de que la juventud abandone el desdén y su mentalidad innovadora privilegie un cambio real, dinamitando su pensamiento y conducta los vicios de la política. Perfeccionarla y salir del autoengaño sin temor dejando de ser depredadora social y fragmentaria, rompiendo la hegemonía de la ideología y su devoción por la farsa. Como precursora de una nueva cultura ubicada en el reino de la tecnología y la informática, puede hacerlo con o sin un algoritmo sin despeinarse, rebasando su dinámica las expectativas en la solución de conflictos de naturaleza diversa, revistiendo su aporte de un gran mérito en las diferentes ramas de la actividad humana.

La problemática del país la potencia el sistema, la servidumbre de la clase política y la sociedad en su conjunto. Si la sociedad es honrada, los dirigentes son honrados. Si la Ley se aplica sin privilegios, la Justicia funciona. La crisis es añeja y somos cómplices por no querer o poder construir una nación diferente. Y si míster Samuel impone sanciones comerciales, el Pacto de Corruptos y los capos son los culpables; joyas. Sembrando espinas es imposible cosechar rosas.