¿Corte Cooptada o Corte de Constitucionalidad?

Ayer al medio día, fuimos muchos ciudadanos sorprendidos con la noticia que hay orden de captura en contra del juez Mynor Mauricio Moto Morataya, señalado de ser autor de varias acciones reñidas con la ley, desde su cargo y que han sido motivo del escándalo público. Una buena noticia entre tantas malas, que suceden a diario. Gracias al trabajo de la FECI y a la orden de captura dictada por la distinguida Licenciada Erika Lorena Aifan Dávila, jueza primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el medio ambiente de mayor riesgo “D”, en relación al caso “Comisiones Paralelas 2020”. Por el momento el prepotente juez Moto, no podrá tomar posesión al cargo de Magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, para el periodo que vence el 14 de abril de 2021. Electo vergonzosamente por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por una minoría de votantes. Ahora, lo que debe preocuparnos a los ciudadanos guatemaltecos es la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2025. Los grupos de electores son el organismo ejecutivo, en donde el Presidente de la República, nombra al magistrado titular y suplente. Otro grupo es el Congreso de la República y un tercero, la Corte Suprema de Justicia, que ya según publicaciones de prensa allanó la convocatoria para que participen líderes políticos cuestionados. Integra el cuarto grupo, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el quinto el Consejo Superior Universitario –CSU- de la Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-. En el caso del mencionado Colegio, se viene la elección para los magistrados titular y suplente. Del lunes 8 al viernes 12 de febrero se podrán inscribir los interesados en participar. La elección será el 26 de febrero del año en curso. Y en caso de la USAC, la elección del Designado titular y suplente por el Consejo Superior Universitario –CSU- de la Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-, nacional y autónoma, se publicó el pasado viernes 29 de enero del año en curso, la convocatoria que marca que la elección sucederá en el Hotel Tikal Futura Hotel, en la misma fecha del Colegio, a partir de las 9 horas. Preocupa en el caso de la USAC, que de nuevo se presente como candidato al cargo, el impresentable ex rector, Carlos Estuardo Gálvez Barrios, quien es miembro de ese alto organismo de dirección, representando al claustro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ya algunos miembros del actual CSU votaron a favor de que la USAC dejará de ser querellante adhesivo en el caso que todavía investiga el MP en contra de los supuestos delitos que se le imputan cuando fuera dos veces rector. Investigación que todavía no rinde sus resultados, con la paciente y vigilante señora, Jefa del Ministerio Público.