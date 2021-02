Visualizar un mejor futuro, una precondición para el cambio positivo

Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, ansiedad y en muchos casos, pesimismo descarado. Las noticias que recibimos por medios formales e informales están cargadas de angustia, de alerta sobre problemas crecientes, sobre el deterioro ambiental o el peligro armamentista, la crisis de buena parte de las democracias occidentales o el endurecimiento de los gobiernos autoritarios y, en casi todas partes, una creciente desconfianza de los ciudadanos sobre el manejo de los bienes públicos por parte de los políticos en el poder. En este contexto, promover cambios positivos es sumamente difícil. El enfoque está en los problemas y no en las oportunidades. Sin una capacidad de poder imaginar a un mundo mejor y visualizarlo en términos generales, es muy poco probable que podamos impulsar cambios de actitud en personas e instituciones que les permitan realizar los cambios requeridos para construir ese mejor futuro.

El futuro se construye a partir de decisiones concretas, para cada individuo o sociedad. Decisiones que sin una visualización de futuro se concentran tan solo en intereses y conveniencias de corto plazo. Y en el corto plazo, se tiende a preferir lo malo conocido que lo nuevo por conocer. Es por ello que observamos las resistencias frecuentes ante el potencial de transformación que conllevan los cambios tecnológicos acelerados, en la esfera pública o privada. Por ejemplo, con la capacidad de los sistemas de vigilancia, las bases de datos disponibles, los cruces de información financiera y el manejo de redes sociales es inconcebible que en países como Guatemala sigamos sin tener acceso a la información de todos y cada uno de los empleados públicos, a que más de la mitad de la economía opere en la informalidad, a que no funcione la factura electrónica en casi cualquier transacción o que no tengamos a la vista, de toda la ciudadanía, la información detallada de todas las compras de bienes y servicios del sector público. Es tema de voluntad, de presión sistemática y de seguimiento ciudadano.

Lo mismo sucede en el ámbito privado. En general se prefiere la comodidad del ‘status quo’ a las oportunidades de futuro. Un futuro que sea transparente y a la vista de las instituciones centrales del país. Se buscan aperturas parciales de la economía a la competencia internacional. Se resisten los esfuerzos de reforma profunda a nuestro débil Estado de derecho o a las leyes que enmarcan las relaciones entre el sector público y privado, prefiriendo criterios flexibles que lineamientos claros y aplicable por igual a todas las personas y empresas. Se habla de producir más empleo, pero no se logran acuerdos concretos para realizarlo ni se establecen metas concretas. Se discuten los rezagos sociales, pero no se concretan alianzas de fondo para resolverlos ni se destina recursos específicos para lograrlo. Se habla mucho, se actúa poco. La razón es que se discute desde los intereses personales y no desde objetivos nacionales.

El mundo moderno pone a la disposición, tanto del sector público como del privado, herramientas tecnológicas eficaces para lograr más transparencia, más información, más control, más seguridad y más acceso al conocimiento que en el pasado reciente. El desafío es convencer a las elites y los grupos de poder en impulsar una verdadera y profunda transformación de los sistemas, no enfocados en cómo afecta a cada quién, sino en cuanto beneficia al país. Construir un mejor futuro pasa por visualizar el futuro y desde allí diseñar el modelo a ser implementado, no al revés.