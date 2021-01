Visiones y vivencias

Dejando las escuetas propuestas o nulos proyectos para atraer la inversión extranjera (más allá del destino turístico obvio) o consolidarse como una ciudad industrial con un aporte sustancial para los locales, La Antigua Guatemala depende únicamente del sector turismo para mantenerse viva, tantos proyectos han pasado y tan pocos compromisos hemos visto para poder crear nuevas fuentes de desarrollo económico u optimizar las pequeñas industrias que siempre han existido y que carecen de una inversión real para poder generar más de lo que se ha visto hasta el momento, la ciudad parece destinada a mantenerse en la misma posición, administraciones que elogian el patrimonio en el que vivimos pero poco hacen por su desarrollo. La Antigua funciona como una ciudad pequeña y es conocida por sus atractivos turísticos, fiestas y una aparente calidad de vida, que probablemente se tiene en el centro de la ciudad, no en las aldeas, no en la periferia; de hecho no hay que ir tan lejos para podernos dar cuenta que el maravilloso patrimonio y sus ganancias no le generan un desarrollo íntegro a la ciudad. Uno de los contrastes más grandes y evidentes para cualquier local o turista que haya caminado en frente de la municipalidad en horas de la noche es observar la cantidad de hombres, niños, mujeres y ancianos resignados a vivir en la calle, utilizando el palacio municipal, ayuntamiento y el portal como resguardo y respuesta a la situación de pobreza extrema que los acosa. Algo similar sucede en las aldeas que son solo el reflejo de esa desigualdad tan latente en la que vivimos, el Hato por ejemplo, una de las aldeas más pobres, sin acceso a servicios básicos, para un gran porcentaje de los vecinos y conocido hasta ahora por algunos otros gracias a las recientes iniciativas privadas en las que poco tiene que ver la municipalidad, es el reflejo de una Antigua Guatemala en una escala menor, la felicidad de sus restaurantes y miradores poco tiene que ver con la vida diaria de los vecinos, que sí tuvieron la fortuna, pudieron encontrar en esos atractivos turísticos nuevos, la oportunidad de un empleo y un ingreso digno para ellos y sus familias. La Antigua está dividida entre una lucha por la dignidad para todos sus vecinos y un acomodo municipal.