La proverbial frase de Tirso de Molina, indica que hay personas obstinadas con las que resultan inútiles las razones con que se intenta persuadir al que con tenacidad y malicia no quiere atender razones de otros, aunque estos tengan razón. Resulta imposible convencer a alguien de aquello que no quiere ver o aceptar. Hay personas que prefieren cerrar los ojos ante una realidad simplemente porque esa realidad no es de su agrado. Estos son los peores ciegos que no padecen enfermedad alguna que les impida ver. “No hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Desde que surgió el “COVID-19”, gracias a los chinos comunistas, todos nos hemos preocupado por leer sobre esta pandemia y cada quien tiene su versión sobre el cómo y el porqué de la misma. Yo debo confesar que ya estoy harto de este tema y he tratado de no tocarlo por lo anteriormente expuesto. Sin embargo, he llegado a la conclusión que por razones de edad y salud debo extremar las medidas profilácticas que todos de sobra sabemos: el uso de la mascarilla o tapabocas, guardar un distanciamiento con personas amigas o no y lavarnos las manos con mucha frecuencia, y mejor es usar alcohol en gel. Pues digo aparte de esto por todo lo que he escuchado creo que hay que tomar jugo de naranja por la vitamina “C” y también tomar el sol por la vitamina “D”, además aconsejan eventualmente el zinc y la Melatonina; sin embargo, de tanto escuchar he concluido que lo mejor que podemos hacer para prevenir el “COVID-19” es tomar ‘“IVERMECTINA”’.

¿Por qué la ‘“IVERMECTINA”’? Pues porque hay suficiente evidencia médica que quien la toma no le da “COVID-19”, siempre y cuando tome todas las otras medidas profilácticas, mascarilla, distanciamiento, etcétera. Ahora ¿De dónde salió este fármaco? Bueno es un antiparasitario, con virtudes antiinflamatorias y antivirales, sintetizado en 1975 y quienes lo lograron obtuvieron el ‘Premio Nobel’. Afortunadamente el año pasado médicos en Houston, Texas, descubrieron que tomando este medicamento no da “COVID-19”, y que los que lo padecen si toman la ‘“IVERMECTINA”’ con otras medicinas se curan. ¿Cómo se debe tomar? Varios médicos que lo toman me han dicho que la dosis es una pastilla de seis miligramos un día, se repite al día siguiente y luego se esperan veintiún días para repetir la dosis, así indefinidamente. ¿Qué contraindicaciones tiene? Ninguna. ¿Quién lo puede tomar? Todos. La ‘“IVERMECTINA”’ es muy recomendada para los pacientes de diabetes, así como para los hipertensos. Se le ha dado a más de tres mil setecientos millones de pacientes para otras enfermedades y tiene un perfil fabuloso de seguridad, no se han descubierto efectos secundarios. Claro tiene la ‘“IVERMECTINA”’ críticos, sobre todo los grandes laboratorios farmacéuticos porque esta medicina es muy barata y los médicos que no investigan. Todo esto lo recomienda el doctor Joseph Varon, Jefe de UCI del “United Memorial Center” en Houston, Texas. Esto no es charlatanería, ni ofertas de merolicos.Mis finos lectores saben que no soy médico, esto lo escribo porque lo he investigado y platicado con galenos serios que me han recomendado el uso de la ‘“IVERMECTINA”’. Ustedes siempre consulten con su médico.