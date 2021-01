Aporte de ideas a la buena intención del presidente Biden

Pongo un ejemplo: durante la Segunda Guerra Mundial al cuerpo de ingenieros de Estados Unidos le interesaba el tramo de carretera entre la frontera de México: La Mesilla en el departamento de Huehuetenango y el tapón del Darién en Panamá. El jefe de ingenieros de Estados Unidos discutió sobre la calidad de la misma: ya que ellos proponían por razón de costos, que se usara una carretera con una base de arena pómez abundante en el lugar y nosotros en la Dirección General de Caminos queríamos que se construyera una carretera con una base de resistencia de piedrín con arena o en fin con una base que fuera aceptable para la calidad de tráfico que se esperaba. Se aceptó nuestro punto de vista y la urgencia que ellos tenían para tener una ruta de utilidad militar desde Estados Unidos hasta Sudamérica se empezó a construir.

El proyecto de construcción, mejoramiento y administración del tramo Escuintla-Puerto Quetzal se licitó públicamente nacional e internacionalmente en octubre de 2019. Las bases establecían que la oferta mejor calificada por la Comisión Calificadora fuera enviada al Congreso de la República para aprobación o desaprobación. Lleva un año de estar en el Congreso y este ni la aprueba ni la desaprueba. La oferta mejor calificada fue la de Marhnos, S. A. y una empresa guatemalteca. Los diputados aparentemente quieren que la responsabilidad de construir, administrar y mantener recaiga en el contratista calificado, pero la construcción que la hagan algunas de las empresas de los diputados. Esto no es posible, ya que la obra debe ser de tal calidad que requiera el menor costo de mantenimiento durante la durabilidad del tiempo de concesión y el objetivo de ellos será obtener la mayor ganancia independiente de cualquier otro requisito.

Otro ejemplo: en caminos rurales, las especificaciones de diseño de la Dirección General de Caminos eran tales que la carretera si se construía pasaba abajo de las poblaciones ya construidas o a una distancia de ellas que no le hubiera sido de ninguna utilidad. No se tomó ninguna decisión, entonces las poblaciones rurales decidieron mejorar la carretera existente colocando piedra y cemento en los tramos difíciles, sin seguir esperando ¡y es que las poblaciones no pueden seguir esperando para que las obras se hagan! después de tantos ofrecimientos.

No quiero decir que se acepte una mala obra, quiero decir que la obra se construya para las necesidades de su época y con la agilidad del ofrecimiento.

El actual gobierno del presidente Joe Biden, propone como objetivos:

Generar empleo en su lugar de residencia de los pobladores para evitar la inmigración a los Estados Unidos. Que se construyan obras de calidad para una adecuada vida útil o sea que la fórmula ya ha sido probada en épocas anteriores y el procedimiento sería:

Guatemala pediría una manifestación de interés de las poblaciones que se quisieran incluir en el programa. Las solicitudes recibidas serían analizadas desde el punto de vista de las poblaciones con número de habitantes que les interesara adherirse al proyecto. Que se generara beneficio no solo por el mejoramiento de la obra sino para lograr beneficio en la obtención de productos de consumo local y/o de intercambio regional. Que se obtuviera un mejor acceso a las escuelas, centros de salud para lograr la educación primaria, secundaria o universitaria y una mejoría en los servicios accesibles. Que se obtuviera mejoramiento ambiental en el acceso a agua potable, drenajes así como la electricidad.

La fórmula dio resultados en épocas anteriores y la sugiero como un aporte de ideas a la buena intención del presidente Biden para que sus programas logren los objetivos deseados y empiecen a funcionar a la mayor brevedad posible.

‘*Exministro de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del gobierno del licenciado Ramiro De León Carpio 1994-1995’.