En atención a la alusión de mi persona en la sección “el Peladero” me permito aclarar:

El Administrador del Mercado Mayorista es una organización privada, sin fines de lucro. No es del Estado, de hecho está creada y configurada para no tener injerencia de funcionarios de Gobierno, ni de un grupo empresarial particular. Los miembros de la junta directiva se eligen con los votos de los agentes del mercado. En el caso de los generadores, el INDE tiene solo 13 por ciento de los votos. Circunstancia que hace imposible que un Ministro de Energía pueda, por sí mismo, poner un representante. A pesar de la coincidencia de mi apellido materno, yo no soy primo o familiar del señor Erick Archila. Fui asesor en el INDE cuando él fue presidente de esa institución. Para ese entonces yo ya tenía más de 12 años de experiencia en el sector eléctrico y una infinidad de credenciales académicas y profesionales que sustentaron mi contratación.