A 50 años del asesinato del doctor Adolfo “Fito” Mijangos (V Parte)

Ese momento histórico, la elección de Manuel Alberto Colom Argueta a la alcaldía capitalina y la de Oscar Adolfo Mijangos López a una diputación al Congreso de la República, es descrito, así, por ‘Meme’: “Los partidos de extrema derecha integraron las fuerzas paramilitares. Por eso se impusieron al gobierno en 1970 y volvieron desde el poder a reiniciar una más alta e intensa escalada de represión para continuar asesinando líderes de la organización popular; de esta manera eliminaron cualquier expresión de oposición al gobierno presidido por el General Arana. Este otro gobierno violó con mayor descaro el régimen constitucional. También procedió a intervenir el PR y a negociar con la DC encabezada por René de León Schlotter: La Democracia Cristiana pactó con el gobierno de Arana y recibió ayuda económica para evitar convenciones democráticas en las que las alas progresistas podían alcanzar la dirección del partido y postular como candidatos a verdaderos líderes de oposición”. El baño de sangre se intensificó durante la gestión presidencial del Coronel Carlos Manuel Arana Osorio, 1970-1974. El 13 de enero de 1971 cae abatido, a la salida de su bufete profesional, el doctor Mijangos López. No se respetaba ni siquiera a un intelectual y a un hombre probo, invalido para responder el ataque asesino, en su silla de ruedas. En el momento del asesinato, ‘Fito’ era diputado. Era el colmo de la cobardía y de la ignominia. Al concluirse la primera parte del Anillo Periférico, ‘Meme’ siendo Alcalde de la ciudad de Guatemala propone que el Concejo Municipal nombre a esa vía principal de la ciudad ‘Boulevard universitario “Adolfo Mijangos López”’. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), en ese momento estaba interponiendo recursos legales en contra de la explotación mineral de la EXMIBAL. La justicia de Guatemala, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Corte Suprema de Justicia, de nuevo quedaron debiendo ante el pueblo de Guatemala, pues no se hicieron las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de tan execrable crimen. Los materiales e intelectuales. Desde entonces, ya nos acompañaba la injusticia y la impunidad de los maleantes, asesinos y corruptos en el poder político. Por su parte, sus compañeros huelgueros, en ese mismo año, le dedicaron esta canción, con letra de conspicuos miembros del Honorable Comité de Huelga de Dolores de 1971, y con la música de ‘La Casita’ (Que de dónde amigo, vengo): “Que de donde Fito vienes, del panteón de los caídos que edifica el General, a contarles mi tragedia, sucedida en una tarde al año que entró El Chacal. Como ustedes lo recuerdan, me mataron por la espalda e indefenso estaba yo, pues siendo universitario, no cargaba guardaespaldas, por ser un intelectual. Los esbirros asesinos pertenecen a la Mano, que comanda Sandoval, por luchar contra la EXMIBAL, Oliverio Castañeda sus instintos descargó. Es por eso pueblo mío, que te insto yo a la lucha, a pelear contra el poder. Reflexiones en sus hijos, prepárenles un futuro de esperanza y libertad”.