Las entrañas del poder VIII

Espejismo o no espejismo, el hecho es que, despatarrado en el suelo, el jerarca ve venir entre luces cegadoras y ruidos de infierno un pequeño helicóptero de la policía alpina que atraviesa misteriosamente el cielo raso de la Casa Presidencial y se posa en el centro de la pista de baile. Y cuál no va siendo su sorpresa al descubrir que sale del artefacto volante su mujer con las tetas al aire, corriendo hacia él con zancadas cinematográficas propias de un anuncio de ‘Victoria’s Secret’. Y lo más desconcertante es que trae en la mano una especie de mochila de la que se apresta a sacar algo, momento en el que la duda bombardea su espíritu: ¿Un revólver? ¡Noo, las sales de bicarbonato, por fin! Mas el estadista en agonía no alcanzará a enterarse del contenido del maletín, porque la impresión de que un desaguadero inmenso como la desembocadura del Amazonas se lo está llevando, le obliga a lanzar tres pataditas de ahogado.

Los médicos forenses, lacónicos, concluyeron que el deceso había sido provocado por una triste confluencia de factores: la congestión alimentaria desencadenó un ataque de úlcera que, a su vez, ocasionó el estallido del intestino, lo que condujo al fatal síncope cardiaco.

A la mañana siguiente, la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia decretó un duelo general de tres días. La ceremonia mortuoria tuvo lugar la tarde del tercero en la Catedral Metropolitana, donde le fueron rendidos los honores correspondientes a su rango.

A la misa de cuerpo presente, oficiada por el arzobispo de la capital, asistió, además de la plana mayor del gobierno y del ejército, el conjunto de miembros del gremio diplomático encabezados por el excelentísimo embajador de Suiza, amigo personal del fallecido. Este pronunció un conmovedor panegírico de despedida en el que evocó su vieja amistad con el difunto, así como los múltiples viajes de asesoramiento financiero que había hecho con él hacia el país helvético y sus visitas a los carnavales de Río y de Bahía, a los que el difunto era aficionado. Y todos juntos, ministros, generales y embajadores, acompañaron el cortejo fúnebre hasta el cementerio, donde la guardia de honor lanzó veintiún cañonazos en el momento en que el finado descendía hacia su última morada.

La cámara efectúa una panorámica que recoge la integridad de la escena y se aproxima con lentitud hasta colocarse encima de la única persona que, después de sellada la lápida, con las manos entrelazadas, permanece arrodillada delante de la imponente sepultura. Presentimos, detrás del velo negro que cubre su rostro, el estremecimiento apesadumbrado de dos manantiales que se han secado. Solo ella conoce la sutil e inexorable toxicidad de la sustancia vertida en la copa de champaña que le dio al marido y que lo obligó a marcharse apresurado a los sanitarios. Acostumbrada a intuir y a descarriar con valentía los infortunios del destino, su decisión había sido largamente meditada: evitarle a aquel hombre –al que amaba y odiaba con locura–, la insoportable humillación de tener que sufrir el golpe de Estado que estaba fraguándose en los pasillos del Ministerio del Interior y que, de todas formas, hubiera significado el fin. Y esta dolorosa pero necesaria medida, en lugar de perturbar su espíritu, lo que hace es infundirle ahora un sentimiento de equidad y de templanza extraordinarias. Por primera vez en muchos años experimenta la secreta convicción de que la vida, por fin, le ha rendido justicia. Mientras tanto, a lo lejos se escuchan los acordes desafinados de unos mariachis entonando la famosa ranchera ‘El Rey’, que era la canción preferida del difunto.

FIN