La era post-Merkel

El pasado 16 de enero el partido oficial alemán, la Unión Demócrata Cristiana (UDC), eligió al sucesor de Angela Merkel quien en octubre del 2018 anunció que no sería candidata en las elecciones federales alemanas de septiembre de este año. La elección de Armin Laschet como nuevo presidente de la UDC marca el final de una era en Alemania. Sin embargo, la transición política con miras a las elecciones presentará retos para el partido, Alemania pero principalmente la UE. Merkel estuvo en el poder por más de 15 años, convirtiéndose en la jefa de Gobierno más importante en la UE y, sin duda alguna, la mujer más poderosa del mundo. En este período de tiempo Estados Unidos y Francia han tenido cuatro presidentes, el Reino Unido cinco primeros ministros e Italia siete primeros ministros. La canciller alemana superó la crisis financiera del 2008 que colapsó las economías de otros estados miembros de la UE como España, Irlanda, Grecia y Portugal y posicionó a Alemania como el primer motor indiscutido de la UE. Merkel se destacó por lograr importantes consensos entre sus aliados occidentales así como con los gobiernos de los países de Europa del Este y sus rivales como Vladímir Putin. Además, su manejo de la pandemia elevó su popularidad con la ciudadanía a un 72 por ciento de aceptación de acuerdo a la plataforma Statista.

La razón fundamental de la salida de Merkel fue la crisis interna en su partido por la cual tomó la cuestionada decisión de renunciar al liderazgo de la UDC y mantenerse como canciller en el 2018, algo no habitual en Alemania. De acuerdo con varios analistas y políticos tanto de oposición como de su propio partido, esta decisión fue negativa cuando su sucesora como presidenta de la UDC y supuesta sucesora como candidata a la jefatura de gobierno, Annengret Kramp-Karrenbauer, renunció en febrero del año pasado lo que marcó al menos tres diferentes corrientes dentro del partido político para hacerse con el poder del mismo. Pero otras razones que seguramente influyeron en la salida de Merkel fueron las transformaciones políticas que tienen quebrado al sistema liberal internacional. La crisis migratoria del 2015 tuvo como consecuencia el ascenso de partidos de extrema derecha, nacionalistas y grupos anti-UE lo cuales representan el principal reto político a nivel doméstico. En la escena internacional la elección de nuevos líderes autoritarios en occidente y en países miembros de la UE como Hungría y Polonia, la larga novela del ‘brexit’ y la pandemia mundial han sido también causas de un desgaste natural y serán los retos que dependerán mucho del papel que el próximo canciller desempeñe para superarlos. De lo que no cabe duda es que Merkel dejará un vacío de poder no solo en Alemania sino principalmente en la Unión Europea cuyo mantenimiento dependerá del resultado de las elecciones de septiembre.

