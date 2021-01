De la soberbia al patíbulo político

Los pretendidos políticos, arrimados al oficialismo en el Congreso de la República, tanto directivos como adláteres en el hemiciclo, gustan presentarse ante la población, muy chancles –cachimbiros en realidad–, lucen mueca de patricios y próceres de justicia, democracia, probidad y ahora celosos de la soberanía. Nada dicen, eso sí de aquello de país seguro. La población, no se va con la finta, no somos recua. Se les conoce; en realidad se les asume como una variante de esquirol, al servicio de sí mismos. Destilan cinismo y cáscara dura. Son como una grey corrupta, conspirando en contra de esta deshilachada democracia. La arrogancia, les ciega, se sueñan imprescindibles. Por eso como merolicos, con apoyo de güizaches, se allanan el camino para veinte años más.

Están equivocados. Esta sociedad no los soporta, y es que, como sucede a los sátrapas y aprendices de aquel oscuro oficio. Sin proponérselo, van generando la “unidad en la acción” de la ciudadanía. Así ha sido y así será. No hay vuelta de hoja. Ahora son las primeras batallas, les hace confianza, que las cortes y un tal Moto, a las gentes sencillas del pueblo, cito a Otto René, les vienen flojo. Sin embargo, lo que no miden es que están atarrayando la ira social, están coqueando la dignidad social y popular y allí si les va a salir el tiro por la rabadilla, justo en el lugar en donde la acción ciudadana les dará la patada que les expulse del templo. Ustedes arribistas de la política, propietarios de franquicias partidarias, lucran con la desnutrición de nuestros niños y las necesidades de las madres del pueblo. Cotidianamente nos ponen en vergüenza ante el mundo. Ni la OEA les cree, que ya es mucho decir. Así que no lo duden, con todo y sus recargas de oxígeno, discursos fatuos e impresentables corifeos, que ustedes llaman “hombres de derecho” irán tarde o temprano al patíbulo político. Su muerte política está cantada. Solo espero que el pueblo no sufra más de lo que ya padece, en el esfuerzo de sacarlos.

Apropiarse del nombre de Dios, ha sido una vieja costumbre de dictadores y cínicos gobernantes, ya para echarle descaradamente la culpa de lo que sucede: castigo divino dicen. Ya para justificarse en el poder como hacen ustedes. Están puestos allí por Dios, aseguran. Están, de eso estoy seguro: mancillando la fe popular. Pisoteando postulados cristianos en favor de una causa corrupta. A ustedes, no los salvará ni la corte celestial, de la que se mofan.