¿Conoce usted a Kamala?

Seguro que, la historia de Kamala Harris no es el tema. De esa biografía y sus detalles ya se publican ríos de artículos. Nada de eso. Hoy compartiré un pasaje de la novela ‘Sidartha’ de Hermann Hesse, novela publicada en 1922. Dio a conocer rasgos de la vida de Buda en Occidente, varias décadas antes que los gurús se dispersaran por este lado del mundo con su misterioso del Om y su búsqueda del nirvana, como la realización plena del ser humano.

Se trata de un cálido relato, un capítulo del libro, una historia de amor que sucedió hace muchísimos siglos y, se presenta, tan actualizada, como si los personajes hubieran sido extractados del mundo contemporáneo. Cuenta, cómo algunas relaciones de pareja se entienden de una forma clara y práctica. La posición existencial de una mujer que le gusta el lujo, ama la vida sensual y no concibe estar con un hombre que no tenga dinero. No se entrega, aunque el pretendiente le vaya susurrando los valores humanos y las cualidades de ser honesto y buen creyente. Un samana, un asceta, que anda por ahí, en la búsqueda del sentido de su propia existencia.

Kamala es el nombre en sánscrito de una diosa. Se le interpreta como representante de la prosperidad, la fertilidad y la buena suerte. De cierta manera, esos simbolismos si tienen alguna relación con el personaje Kamala. Sidartha la ve así, como alguien excepcional con quien conocerá los goces de la vida y lo comprenderá. Ella es solo una cortesana que sabe poner el precio para disfrutar de su compañía.

La contempla, tan bella, confesándole que, con ella quería conocer los ardores del sexo. Había descubierto que era la cortesana más famosa de la gran ciudad que lo despertaría a una vida diferente. Ella puso sus condiciones: “El lujo, no le hace daño a nadie, si se trata de gozar la vida. La plata es el bienestar, los hombres bien presentados, atraen. Los valores humanos, son otra cosa”, –le aclaró–.

Sidartha se convence y decide demostrarle que, aunque lo único que sabía era: “pensar, esperar y ayunar” se convertiría en el hombre con más riqueza de la ciudad y, en pocos años, lo logra. Como tal, se acercó a ella y vivieron juntos 20 años. Sin embargo, Sidartha se cansa de aquella hedonista vida y se larga al reencuentro con sí misma.

Vuelve a recordar la sinceridad de su amigo Govinda. Reconoce la importancia de conocer lo sensual y el lujo, y descubre que solamente dentro de sí mismo la gracia del Nirvana puede ocupar su alma y su vida. El final de Kamala lo podrá descubrir si se anima a leer la novela.