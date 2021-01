Salvajismo e indiferencia

Creo que está bien que constantemente se esté convocando a la Plaza o frente al Congreso para protestar contra el Gobierno o los diputados, por la exigencia de terminar con el narcoestado e incluso exigiendo la renuncia de altos funcionarios incapaces o cómplices de la desastrosa situación política que estamos viviendo. Son justas peticiones de un pueblo harto de arbitrariedades y corrupción. Pero hace falta un alto en el camino y mirar a nuestro derredor la muerte que se enseñorea contra inocentes niñas, adolescentes o mujeres adultas que están siendo vilmente ultrajadas y asesinadas por esbirros y trogloditas que actúan con la mayor impunidad ante la indiferencia o complicidad de las autoridades.

No sabemos si son hechos premeditados para mantener la zozobra en la población, pero los perros asesinos andan sueltos por doquier, y solo en los días que corren de este infortunado año han sido asesinadas muchas de ellas, sin que se vislumbre un castigo ejemplar contra los responsables de esos hechos. Desde el inicio de la pandemia y el encierro obligado, aumentaron también las agresiones y, hoy en día, el aparecimiento de mujeres ultrajadas y asesinadas es alarmante y no tiende a bajar, sino va en aumento. Esta situación amerita una respuesta contundente del pueblo para que haya una persecución eficaz en contra de los responsables y mayor protección a las mujeres, no solo en la capital, sino en los departamentos y municipios, pues los crímenes se han extendido a todo el territorio nacional.

Por eso insistimos que está bien protestar por los aspectos político-sociales, pero hoy en día se necesita con urgencia convocar por la vida de las niñas, adolescentes y mujeres y exigir una investigación al interno de las fuerzas de seguridad y la movilización de agentes a los barrios populares para desbaratar redes criminales que se están ensañando contra las mujeres, pues los hechos se han estado produciendo en diversos departamentos y municipios, como el indignante y bestial crimen cometido con la niña Hillary Saraí Arredondo, de escasos tres años de edad en el municipio de Tiquisate, Escuintla.

La protesta y el repudio ya no debe manifestarse solo en las redes sociales, sino en las calles de todo el territorio nacional, pues como muchas veces sucede, al poco tiempo los criminales quedan libres y se olvidan las atrocidades que siguen cometiendo contra las mujeres en Guatemala, pues en cualquier momento puede ser una de nuestras amigas, hijas o hermanas la que caiga en manos de estos maniáticos que andan sueltos. No más indiferencia, el femicidio debe parar y el pueblo tiene que exigir del Gobierno que se implementen políticas de protección a las mujeres y de control de las bandas criminales.