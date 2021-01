La rebelión de las mafias

El ‘Pacto de Corruptos’ tiene demasiada prisa y en esas prisas sigue deliberadamente sin cuidar las formas. Ha forzado el martes 26 la juramentación en el Congreso de Mynor Moto como magistrado de la CC, y en el estira y encoge el llamado Estado de Derecho ha sido convertido en la peor de las melcochas. Impugnaciones administrativas se traen abajo actos viciados; por ejemplo, el del Colegio de Abogados en relación a la elección de magistrados interinos para la CC. Pero a la vez las impugnaciones se caen con los amparos, esta vez del ‘Pacto’. Y las apelaciones de instancias civiles que debieron neutralizar el amparo del ‘Pacto’ el martes de la juramentación de Moto, avalada por 82 diputados, quedaron arbitrariamente a un lado, aunque los procedimientos correctos continúan.

Este juego de nunca acabar tiene dos sabores: o proceden las instancias últimas y sigue el eterno juego del suma-cero (el exjuez Moto no asume por razones administrativas y, eventualmente, sin antejuicio, la vigilante que no vigila el Estado de Derecho, le da el viento del norte y ordena su captura), o el ‘Pacto de Corruptos’ se vuelve a imponer ‘de facto’, y perdemos todas las formas: caemos en el Estado sin Ley. Decirle al ‘Pacto de Corruptos’ que esta melcocha deteriora la imagen internacional, ahuyenta las inversiones y desalienta la confianza del pueblo en las instituciones, es miel para sus oídos. Pues su proyecto de edificar un Estado mafioso cuyas premisas son el aislamiento internacional, quedarse dueños de la finca sin más ley que la suya y gobernar inyectando terror, a espaldas de las normas y convenciones del Estado constitucional de Derecho.

Siguen campantes: ignoran las resoluciones de la CC (hasta que les convengan), manejan sus marionetas de la Corte Suprema y Salas de Apelaciones (ahí le están sacando las castañas del fuego al exdiputado Escribá y a la estructura, bajo el dominio del ‘Gato’ Herrera, padrino de las actuales Cortes del OJ, que saqueó el IGSS), y manipulan los plazos de elecciones a su mejor conveniencia. El juego, hace ratos, dejó de ser limpio. No hay árbitro. El ‘Pacto de Corruptos’ se impone mediante hechos consumados. Este es el principio de la dictadura mafiosa corporativa abierta, que está alcanzando el punto de no retorno. No se trata solo de ganar su impunidad de corto plazo. Los desafíos a la sociedad y a la comunidad internacional, en particular a los Estados Unidos de Biden y los demócratas, conducen a un proyecto de dominio superior.Los diputados que levantaron la mano a favor de Moto, los jueces y magistrados, abogados y funcionarios del Ejecutivo que siguen celebrando su “victoria”, los que reciben ‘cash’ y proyectos públicos como paga, no tienen idea de la gran jugada. Las elites económicas quedarán atrapadas en su pragmatismo, que hace rato es oportunismo (subordinado), imposible de disimular. La reserva moral de la sociedad, aunque fatigada, seguirá resistiendo.