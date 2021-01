¿Qué de nuevo trae Biden?

Siempre me pareció de mal gusto y falta de soberanía, estar pendientes de lo que ocurría en EE. UU. Aunque sí entendía la idea esa de que una gripe allá era una pulmonía aquí. Ahora está ocurriendo eso. Y no me parece de mal gusto. Resulta que hoy la política exterior de EE. UU. en dirección a Guatemala, es mucho más progresista de lo que las elites locales pueden soportar. La derrota de Trump y lo que se presenta como rescate democrático, puede tener impacto ampliado aquí.

Sin mucho rodeo los datos: el primero es un anuncio de beneficiar a 11 millones de extranjeros que viven allá y legalizarlos. Es un proceso sin duda, pero el anuncio dado por el Ejecutivo, con mayoría en las dos cámaras puede ser positivo. Pienso en cuantos guatemaltecos pueden ser beneficiados. Es lo mismo con los ‘dreamers’ o “soñadores”. Jóvenes de todo el país que nacieron allá, pero no son reconocidos como ciudadanos de allá. ¿Cuantos chapines habrá?

Luego el anuncio de luchar contra la corrupción. Aquí se distancia de Trump con claridad. Trump habría apostado por la impunidad, al cambiar la CICIG por el apoyo de Morales para una embajada en Jerusalén. Ahora Biden anuncia, nada concreto aún, una suerte de CICIG regional, con Guatemala, El Salvador y Honduras como clientes de esa iniciativa. Pero va más lejos. Habla de reforzar sus embajadas y sus relaciones con los temas justicia y fiscales. Los viajes a Disney son anécdota con lo que viene. Todo tiembla como la vieja canción del rey del ‘rock’.

Los reiterados mensajes con la idea de reforzar la justicia, de apoyar a la FECI, o de la creación de ese ente regional inspirado en el desempeño de la CICIG, no pueden dejar de ser calificados como positivos, y por supuesto, dignos de encomio. Por supuesto que nos toca hacer nuestra parte. Y a todo entendedor no hace falta explicarle con peras o manzanas. La parte que nos corresponde es la movilización social, la presión por todos los medios y una auditoría redoblada. Es el tiempo adecuado para ello. En Guatemala también tenemos que restaurar la democracia. Hay un tema crucial que se debe resolver por parte de la nueva administración de EE. UU. dirigida por Biden. Tiene que ver con sus aliados locales. La Alianza estratégica para la prosperidad del Triángulo Norte de la América Central, como se sabe, fracasó y en Guatemala su encargado está en proceso por corrupción. O toma la decisión de cambiar al menos en parte o los resultados serán los mismos. Me refiero a sus aliados que trae desde 1954 para no ir más lejos. Son estos los causantes del drama nacional, de la miseria, de la corrupción. O cambia su actitud hacia estos o todo lo dicho líneas arriba no tendría ningún resultado. Así son las cosas en nuestro país y EE. UU. debe tener esto presente.