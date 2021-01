Esta columna esta dedica a Luz María Rocío López Morales quien fue víctima de un estado fallido, que reprime y abandona, de un sistema machista y patriarcal que ve a las mujeres a través de los roles que se les ha asignado, no como sujetas autónomas, libres e independientes, capaces de decidir sobre su cuerpo y sus vidas, pero sobre todo que merecemos una vida libre de violencia.

La noticia del asesinato de Luz María la semana pasada conmociono a la opinión pública que está acostumbrada a ver en las noticias los hechos más violentos que podamos imaginar. Sin embargo, las particularidades de este caso y los hechos entorno a su vida y muerte, fueron los que más llamaron la atención. Luz María era técnica criminalista en el Modelo de Atención a la Niñez y Adolescencia del Ministerio Público –MAINA-, es decir investigaba delitos que se cometen en contra de la niñez y adolescencia, que seguramente vio las peores acciones de un ser humano en contra de niños y niñas, y que jamás pensó que estos hechos le pasarían a ella. Fueron sus propios compañeros de trabajo los que tuvieron que identificar y levantar su cuerpo abandonado en una reposadera. Mi solidaridad y cariño para ellos. Esto debe ser un antes y después para que realicen su trabajo con mayor convicción, recordando que cada caso no es una estadística más, sino personas que merecen justicia.

Dentro de todas las acciones que hay que destacar de este lamentable caso es la movilización de las redes sociales, la mayoría de mujeres individuales y organizadas, que se unieron en sororidad y solidaridad para denunciar este y otros hechos de violencia contra la mujer que han sucedido en años anteriores, sino los asesinatos de mujeres, niñas y adolescentes que se han cometido recientemente, y como leía por allí hay más mujeres asesinadas en el año, que días. En un país medianamente civilizado esto sería para detener el país y hacer cambios profundos al sistema, y reflexionar sobre estos hechos, ¡pero no!, tal parece que, entre el cinismo y la desfachatez de las autoridades, también les corre horchata por las venas.

Las mujeres como en otros espacios han demostrado que cuando, tocan a una nos tocan a todas, a través de las redes sociales se organizaron rápidamente para demandar y exigir justicia en este caso, como lo han hecho anteriormente en otros casos, por ejemplo, el de las niñas asesinadas en el Hogar Seguro, que, por cierto, se cumplirán 4 años, sin que se vea la luz de la justicia al final del túnel. Esperemos que este caso no corra con la misma suerte. El ver mujeres acompañando y denunciando me hace pensar que no todo está perdido, sino que desde nosotras podemos realizar los cambios profundos y estructurales en este sistema.

Las autoridades de justicia tienen todo un reto en cuanto a realizar una investigación objetiva con los más altos estándares de derechos humanos y enfoque de género, procurando la no revictimización de la familia y amigos de Luz María, pero sobre todo demostrando que cuando hay compromiso para hacer las cosas, estas resultan.

Para la familia de Luz María mi más sentido pésame, ningún ser humano debe pasar por lo que ellos y ellas deben estar pasando, espero que encuentren paz y justicia en estos momentos terribles y que ninguna otra mamá tenga que enterrar a su hija. Luz María flores sobre tu tumba y perdón porque te fallamos.