EE. UU. encontró el nexo entre corrupción y migración

Ahora Estados Unidos ya no está dispuesto a seguir tirando el dinero de sus contribuyentes a la basura, como en el pasado ocurrió en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Efectivamente, los fondos millonarios invertidos por varios gobiernos estadounidenses para detener la migración ilegal no tuvieron ningún efecto, en lo que, sobre todo, podría calificarse de tomadura de pelo de parte de nuestros gobernantes. Otro camino es ahora explorado, que no será nada agradable a los corruptos y sus aliados. Esto es lo que está en marcha, porque el Gobierno de Estados Unidos ya encontró el nexo que existe entre corrupción y migración indocumentada. Así, habrá importante apoyo económico a nuestros países pero bajo el ojo escrutador estadounidense, para asegurar que habrá total persecución a los corruptos. Veámoslo despacio.

Empiezo con un ejemplo. Supongamos que a ti que eres multimillonario te ofrecen una inversión atractiva en un país del África. Con buen tino empiezas a averiguar más del lugar. Resulta que el Congreso de ese país no quiere elegir a las Cortes Suprema y de Apelaciones mientras no asegure que abogados ligados a la corrupción puedan llegar a ellas. Te enteras que por esta razón el Departamento de Estado estadounidense dice reiterada y públicamente a ese país que para las Cortes debe elegirse a personas idóneas. Tus averiguaciones te conducen a saber que las actuales Cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones fueron nombradas mediante un pacto de dos partidos políticos para mantener la protección a la corrupción e impunidad. El denunciante, que estuvo involucrado en ello, guarda prisión en los Estados Unidos. Te sorprendes al saber que cuando empresas mineras e hidroeléctricas llevaban algún tiempo en operación, las licencias legalmente otorgadas les fueron suspendidas por la máxima corte del país. Averiguas que el Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría General de Cuentas reciben órdenes de los diputados y del organismo Ejecutivo. Por comentarios de prensa te enteras que en el Congreso de la República existe un pacto, llamado de corruptos, que es columna vertebral del Estado. Lo más probable es que tú digas:

– Mejor no invierto en ese país. Esto es lo que pasa con Guatemala. En el área, países como Panamá o Costa Rica son los que atraen más inversiones extranjeras, en tanto Guatemala solo lo hace a cuentagotas. ¡No atraemos, repelemos!

¿Cuál es el nexo entre corrupción, inversión extranjera y migración sin documentos legales? Estados Unidos ya comprendió que solo la inversión extranjera, que crea puestos de trabajo, puede detener esa migración, porque las personas que salen del país lo hacen por no tener un puesto laboral estable. La impunidad y la corrupción, que repelen la inversión extranjera, son así la última causa de la migración irregular a los Estados Unidos: como no hay inversión no hay gran creación de puestos de trabajo, quedando solo la opción de emigrar para sobrevivir, a pesar de todos los riesgos de un trayecto incierto y lleno de peligros.

El 22 de diciembre pasado el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley, popularmente llamada Lista Engel por referencia al ponente de la misma. Esta es una lista que hará el Gobierno en la que figurarán las personas corruptas del Triángulo Norte de Centroamérica, a quienes se les deberá imponer diversas sanciones. Esta lista fundamentalmente es de corruptos. Se distingue de la lista Magnitsky porque esta originalmente se orientó a incluir en ella a los violadores de los derechos humanos. Ahora el énfasis está puesto en la corrupción. En realidad, la lista es solo la parte más popular de la ley, que es muy extensa, pues tiene catorce secciones. Su nombre técnico es ‘H.R. 2615, United States-Northern Triangle Enhanced Engagement Act’.

La Sección Dos de la ley establece que el Gobierno estadounidense deberá hacer una estimación del impacto de la corrupción en la migración. El hecho de incluir la corrupción como uno de los factores que producen migración es novedoso porque hasta ahora el énfasis se hacía en la pobreza y violencia.

La Sección Tres habla del impacto de la corrupción en la perpetuación de instituciones económicas y políticas excluyentes.

En la Sección Cuatro se ordena al Departamento de Estado priorizar el apoyo al fortalecimiento del sistema Judicial, del Ministerio Público y de las fiscalías de los países del Triángulo Norte. En el caso de Guatemala, el Gobierno estadounidense ha dado reiterado apoyo público a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que dirige el fiscal Juan Francisco Sandoval. El documento también establece que el Departamento de Estado deberá generar una estrategia para combatir la corrupción en estos países. Deberá apoyar a las instituciones financieras para identificar el lavado de dinero y romper los ‘holdings’ financieros que utilizan funcionarios y empresarios corruptos y el crimen organizado.

También prevé el nombramiento de un asesor experimentado en Estado de Derecho, asignado a la Oficina de Asuntos Hemisféricos Occidentales, que tendrá la responsabilidad de liderar en el Triángulo Norte el “compromiso diplomático” con estos países para impulsar las acciones y la estrategia que la ley ordena. Será, pues, el encargado de retorcerle el brazo a los gobernantes que quieran pasarse de listos. Todo lo anterior fue expuesto extensamente por el hondureño doctor Otto Argueta de ‘Contra Corriente’, de donde tomé algunos textos complementarios

Bueno, por lo que se ve, los vientos han cambiado y ahora se dirigen a combatir la corrupción. De la persecución de los comunistas, en la época de la Guerra Fría, se pasó a la de los violadores de los derechos humanos y ahora, sin dejar esto último, a los corruptos, lo cual no será del agrado no solo de ellos sino también de quienes estuvieron en contra de la CICIG. ¡Corruptos, les llegó su hora! ¡Ojalá que el Departamento de Estado llegue a ‘home’!

