Cuando un amigo se va…

Como dice la canción, afloran a la memoria tantos recuerdos de infancia, juventud, edad adulta y madurez y es obligada la reflexión de lo que representó en la vida de uno y de otras personas y si realmente su paso por esta vida fue en vano, o dejó huella y no pasó de balde. Eso exactamente me sucedió el día de ayer, cuando un querido amigo, exalumno salesiano (promoción XII) abandonó este mundo lleno de vicisitudes, pero también de tantas alegrías a pesar de la pandemia que está azotando a la humanidad como lo hizo la peste española hace un siglo y lo hizo en medio de la tristeza que no permite un acompañamiento por parte de uno, de preguntar por la evolución de la ingrata enfermedad que está golpeando al mundo entero y el colmo, ni siquiera acompañarle como uno quisiera en sus momentos finales, sino contentarse con orar por él, encomendarlo a Dios Nuestro Señor y a la Santísima Virgen María Auxiliadora, su Madre y reflexionar sobre lo que fueron 66 años de conocerle, desde la escuela primaria, secundaria y la vida universitaria aunque en ambientes diferentes (Ingeniería) y pensar que hace un año todavía hubo reunión de inicio de año, en el mes de celebración de Don Bosco y luego vino el encierro, con indicaciones hasta draconianas de no poderse reunir ni siquiera con familiares, ni aun los más cercanos, mucho menos con amigos de toda una vida. Luego en forma súbita, como un asesino en la noche se presenta el tal COVID-19 y lo ataca sin misericordia y no le permite tregua alguna, sino todo lo contrario, lo consume, lo agota y finalmente lo aniquila en medio del dolor de toda una familia que al día de hoy lo está llorando y lamentando su partida en pleno goce de lo que le costó toda su vida: su unión familiar de 52 años, sus hijos, nietos y bisnietos, Y TODOS SUS AMIGOS. Pero, con mucha fe y esperanza y haciendo un resumen de sus valores, de su potencialidad como ser humano y de sus creencias muy particulares, con una capilla católica en su casa, donde veneraba al Señor de Esquipulas y a la Virgen Auxiliadora, así como a San Juan Bosco y donde participamos de una Santa Misa. Adiós querido amigo, hasta pronto. Descansa en paz y que Dios bendiga a tu familia.