¿Y el Superintendente de la SAT, se va?

Tal como sucediera con los ex superintendentes de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT–, Juan Francisco Solórzano Foppa y Abel Cruz Calderón, que en su momento se adujo, que por no cumplir con las metas de recaudación fueron destituidos del cargo, el caso de Marco Livio Díaz Reyes que tampoco lo hizo, también de acuerdo con la legislación vigente debiera ser separado del cargo. De acuerdo con el Decreto 1-98 del Congreso de la República, Artículo 23. Ter., que fuera adicionado por el Artículo 26, del Decreto Número 37-2016, respecto del Convenio para el Cumplimiento de las Metas de Recaudación Tributaria, dice: “A más tardar el treinta y uno de diciembre de cada año, el Superintendente, en representación de la SAT, y el Ministro de Finanzas Públicas, en representación del Ministerio de Finanzas Públicas, suscribirán un Convenio para el Cumplimiento de las Metas de Recaudación Tributaria. De común acuerdo las partes podrán modificar el Convenio de Cumplimiento de las Metas de Recaudación Tributaria cuando existan razones fundamentadas que permitan prever que el Presupuesto de Ingresos Tributarios no podrá alcanzarse. Estas modificaciones deberán justificarse de conformidad con las reglas previamente establecidas en el mismo. Este Convenio y sus modificaciones constituyen información pública de oficio, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y deberán publicarse en los sitios de Internet de la SAT y del Ministerio de Finanzas Públicas”. El tema central es que las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas y de la SAT no hicieron la modificación al Convenio para el cumplimiento de metas de recaudación tributaria, pues existían razones fundamentadas el año pasado que permitían prever que el Presupuesto de Ingresos Tributarios no podría alcanzarse. De tal forma, que al no haberlo hecho, el actual Superintendente en cumplimiento a la ley debe recaudar lo allí previsto. Al no haber alcanzado lo previsto, el Directorio de la SAT tiene entre el 20 y 30 de enero de cada año la evaluación y en este caso para el año de 2020 determinar que no alcanzó la meta y por lo tanto procede su destitución. En caso contrario el Directorio de la SAT incumple la ley y debiera entonces ser destituidos el Ministro de Finanzas Públicas, el Viceministro y los dos directores por incumplimiento de deberes. Además, en la propia legislación, en el Artículo 27 dice: “Remoción. El Superintendente será removido por el Directorio, por las causales siguientes:… g) Incumplir el Convenio de Cumplimiento de las Metas de Recaudación Tributaria, las que incluirán metas de recaudación y otras metas de desempeño de la administración tributaria. Dicho artículo fue reformado por el Artículo 30, del Decreto Número 37-2016”. Vamos a ver las decisiones de estos funcionarios incompetentes.