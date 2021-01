Ojos de buey

Durante los cuatro años del gobierno del ahora expresidente Donald Trump, no era de extrañarse que aquellos de corte dictatorial, antidemocráticos y de dudosa reputación se sintieran empoderados. Más aún con el apoyo de una buena parte de la sociedad conservadora, que cayó en el engaño de que Trump es un hombre de principios religiosos. Su postura ante el aborto y la retórica fundamentalista no fue más que una herramienta electoral, pues la ética y principios de este, en la realidad, son cuestionados. Será el tiempo el que le juzgue. Solo espero que a quienes la nebulosa ideológica no les permitió ver al verdadero Trump y sus efectos, sepan discernir de manera objetiva y con hechos, cuán equivocados estaban. Los conservadores seguirán siendo conservadores, y, si el Partido Republicano logra marcar distancia de Trump y regresar a sus orígenes, aquellos fanáticos y ávidos trumpistas quedarán solos. Al igual que quedaron expuestos y solos quienes invadieron el Capitolio el 6 de enero, quedarán expuestos los que continúen aferrados a esta destructiva manera de actuar y de convivir. En este cambio de poderes, todos tienen la oportunidad de cambiar de rumbo y elegir el camino correcto.

Ahora bien, aquí, en nuestras latitudes, pareciera ser que no hemos entendido que las cosas cambiaron no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo; Guatemala no será la excepción. Habrá quienes, con el pasar de los días –al distanciarse de los círculos cerrados de sus redes sociales con las cuales formaron criterios y replicaron la desinformación generada por medios sesgados y al servicio de la agenda de Trump–, al fin serán capaces de entender el daño que esta administración le hizo a la institucionalidad, a la democracia y a la justicia en Guatemala. De la mano de políticos como el senador Marco Rubio, aquellos que miraban sus intereses amenazados por los avances de la justicia y de la institucionalidad en el país, le declararon la guerra a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –en gran parte, un proyecto del gobierno estadounidense–. Jimmy Morales y sus secuaces supieron aprovechar el miedo de algunos, la soberbia de otros y el descaro de muchos. Pero ahora les van a cobrar la factura. En primera instancia, será en contra de aquellos que decapitaron la institucionalidad y debilitaron a la justicia desde los tres poderes del Estado. Acto seguido veremos a quienes, como el juez Mynor Moto, se empeñan en seguir operando para patrocinadores de intereses puntuales que riñen con la ley. De igual manera, la mira está puesta en los que desde el gobierno de turno continúan con las mañas de sus antecesores. Es impresionante e inconcebible que, dadas las condiciones actuales, muchos insistan en ponerse de ojos de buey cuando el Gobierno de Estados Unidos está por empezar el tiro al blanco.

En redes sociales circula una lista, que supone ser la Lista Engel, que incluye nombres poco usuales en repertorios de esta naturaleza. Sin duda es falsa, pero no tan alejada de la realidad. Mi lectura ante lo que se avecina es que a muchos que podrían formar parte de esta selección, se les dará una última oportunidad para marcar distancia de su postura y de quienes han sido sus cómplices durante los últimos años. Para algunos esto será fácil, pues se adhirieron al lado oscuro más por miedo que por otra cosa. Para otros que no tuvieron empacho ni pudor y se expusieron, les será más difícil. Sin embargo, quienes se mantengan firmes en su posición, pueden estar seguros de que su nombre estará allí. Aconsejo a quienes gritaban “soberanía” e “injerencia extranjera”, que esta vez piensen dos veces antes de ponerse de ojos de buey frente a una administración que afinó su puntería, y que regresa con sed de rendición de cuentas.