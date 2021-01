Medidas contradictorias

Tal como todos sabemos la agricultura es y ha sido desde siempre una de las principales actividades productivas del país, diferenciándose en la práctica en dos campos importantes: la agricultura intensiva que comúnmente es la que produce verduras, frutas y grados para satisfacer los mercados extranjeros, y la pequeña agricultura que produce las frutas y verduras que se venden en los mercados, siendo estas las que nos sirven para alimentamos a diario. Aunque pareciera estar hablando de la misma actividad no es así, la agricultura intensiva es altamente tecnificada y utiliza métodos de riego modernos para lograr satisfacer la demanda internacional, aunque sea en temporada de verano, ello implica contar siempre con recursos económicos o importantes fuentes de financiamiento, que permitan llevarla a la práctica, la agricultura intensiva también utiliza mano de obra local a veces en condiciones laborales y salariales no tan apropiadas ni justas.

La pequeña agricultura que podemos llamar agricultura a pequeña escala, se lleva a la práctica como un esfuerzo familiar en donde los padres les dan trabajo a sus hijos y a familiares a cambio de una remuneración económica, que está lejana de ajustarse al salario mínimo establecido por entidades de Gobierno; este mecanismo de autoempleo familiar es el que sirve de soporte a la mayoría de familias pobres o empobrecidas del país, quienes se esfuerzan a diario para lograr cumplir los compromisos que puedan tener con los mercados municipales y cantonales, y con los pequeños compradores e intermediarios.

Para desarrollar su trabajo diario muchas veces utilizan procedimientos y técnicas rudimentarias y ancestrales, teniendo que realizar una serie de sacrificios, porque la mayoría de las veces implica tener que obtener préstamos de intermediarios usureros, que les cobran altos intereses por prestarles el capital requerido. Esta dinámica productiva diaria es la que al final sostiene la pequeña economía y la economía familiar y se constituye en el efectivo circulante que garantiza las compras y recompras, en cambio los recursos obtenidos de las exportaciones van a parar a las cuentas bancarias de los grandes productores.

En las medidas sanitarias anunciadas recientemente por el Gobierno, se toma la decisión de cerrar los mercados a partir de las dos de la tarde, lo que no estoy seguro, es si reflexionaron sobre el daño que se estaban ocasionando a la pequeña economía y economía familiar, porque es este importante sector de pequeños agricultores el que día con día surte a los mercados, solo pongámonos a pensar qué va hacer don José con su cosecha de papa, si ahora en los mercados solo le comprarán el cincuenta por ciento de su cosecha, qué hará con el otro cincuenta por ciento; no me digan que los puede vender en la comunidad, porque como don José todos están siendo afectados. Como dijo el chompipe cada día vamos de pior pior, mientras los grandes productores ellos no tienen ningún problema porque continúan colocando su cosecha como que si nada estuviera pasando.

Y es que a pesar de tener ya casi un año de estar lidiando con la pandemia, pareciera que no se ha entendido a cabalidad la dinámica que la misma implica, porque se toman medidas contradictorias, por ejemplo mientras los mercados se cierran a las dos de la tarde, los bares, restaurantes y lugares de distracción a las nueve de la noche, mientras las iglesias católicas y evangélicas continúan algunas cerradas y otras parcialmente abiertas, los bares, restaurantes y otros lugares afines en donde se consumen bebidas embriagantes, están abiertos todo el día, hasta las nueve. Todas estas contradicciones restan credibilidad a las acciones preventivas necesarias para prevenir la enfermedad, porque una persona ya con sus tragos se olvida totalmente de todo.

Pareciera que no se ha entendido que las medidas preventivas implican en la práctica cambio de conducta y de comportamiento y que ello no se logra con decisiones arbitrarias, los cambios de conducta en el campo sanitario, se logran con procesos permanentes de educación en salud, que es justamente lo que no se está haciendo, prestando mayor atención a las personas enfermas que a las personas sanas que es necesario educar.