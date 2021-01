¡Exprópienlo!

La política de sustituir la propiedad individual de los medios de producción, por un régimen de propiedad colectiva, nunca ha mejorado la calidad de vida de los miembros de una sociedad, excepto los miembros de la nomenklatura. Lenin y Mao, en sus respectivos países, iniciaron el experimento colectivista causando la muerte de decenas de millones de seres humanos por hambruna. En Latinoamérica, al igual que en otras partes del mundo, los derechos de propiedad son débiles, por lo que la mitad de la población mundial vive en la pobreza, desnutrición, e ignorancia. Este derecho consignado en la Declaración Universal de DD. HH., en su Artículo 17, está muy claro. Es un derecho tan inalienable como el derecho a la libertad, derecho intrínseco a la condición humana. El derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, tiene dos raíces principales: la moral y el pragmatismo. La moral es ese orden espontáneo, con reglas de convivencia que le han permitido al ‘homo sapiens’ evolucionar durante milenios. Sin el respeto a la vida, libertad y propiedad, nuestra especie no existiría. En el pasado se cometieron grandes abusos de esos derechos, y todavía se cometen en los países menos desarrollados, como el nuestro. No podemos concebir libertad individual parcializada, si no podemos transformar nuestro trabajo en bienes de producción o de consumo. Libertad de expresión sin las herramientas privadas es un concepto vacío, al igual que otras expresiones de libertad, La justificación pragmática del derecho a la propiedad privada de los medios de producción es sencilla: funciona con eficiencia y libre de violencia. Si estos medios son comunes, manejados por políticos, carecen de eficiencia, ya que sus fines no están alineados con los de la comunidad. ‘E. g’.: PDVSA, Pemex y miles de empresas estatales. En una “economía” colectiva (socialista) no hay precios de mercado que guíen a productores y consumidores en la asignación económica de recursos, lo que genera escasez. Tampoco promueve la creatividad empresarial por falta de incentivos. En resumen, sin derechos de propiedad no hay información ni incentivos, por lo que la economía declina cuando se agotan los recursos expropiados. En nuestra patria, según el Índice Internacional de la Propiedad Privada 2019, tenemos una calificación de 5 sobre 10, lo cual nos pone en el cuarto quintil con México, Argentina y Rusia, entre otros. Lo único positivo que tenemos es el Registro de la Propiedad, aunque muchísimas propiedades no están registradas. Nuestras principales debilidades: sistema político, ausencia de Estado de Derecho, corrupción y falta de independencia judicial.

El Gobierno no persigue a los invasores, lo cual es una autorización tácita para las acciones terroristas. Ningún país pobre tiene derechos de propiedad firmes y claros, por el contrario, todos los países del primer quintil en protección a la propiedad, gozan de bienestar generalizado.