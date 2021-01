Asesinar la vida

Hillary Sarai Arredondo de León tenía tres años y los ojos color café, era morena y de pelo negro, lacio, medía menos de un metro (0.80, especifican), estaba vestida con una camiseta blanca y un pañal. Fue secuestrada un domingo (17 de enero) y apareció violentada, abusada, muerta un día después. Hace parte de las 28 mujeres reportadas por el Ministerio Público, que han sido asesinadas durante este mes en el país. Mueren a balazos, apuñaladas o víctimas de la estrangulación. Sus cuerpos aparecen en los terrenos baldíos, en las cunetas al lado de los caminos, en las alcantarillas… A veces sus nombres se mencionan en las páginas de los diarios o en notas radiadas o televisadas. A veces no. A veces ni siquiera se sabe sus nombres y nadie reconoce sus cadáveres. A veces solo aparecen restos de sus miembros mutilados. A veces se identifica a los culpables, a los asesinos, a veces estos se pierden en la nada… En Guatemala mueren por causas violentas tres mujeres al día, según las últimas estadísticas, violencia familiar, violencia sexual, violencia criminal, violencia común, violencia gratuita, violencia a secas, violencia en uno de los países más violentos que existe en el mundo, violencia en un territorio en donde todos somos víctimas o victimarios, o ambas cosas a la vez…

Hace ya algunos años se hablaba de violencia organizada como una opción política. El problema no era la violencia, supongo, sino la desorganización, el relajo, el no tener claro quiénes tenían el derecho o el privilegio de ejercerla y quienes no…Violencia de Estado, violencia de clase, violencia institucional, laboral, doméstica, sexual, cultural, racial, simbólica, patrimonial… “La violencia es la utilización de las agresiones físicas para perjudicar a alguien, pero también el uso del poder contra uno mismo o contra los otros”, leo esta definición al azar. Me digo que si los poderosos, de cualquier cuño, utilizaran su poder para agredirse a ellos mismos, no habría mayor problema. El verdadero problema, todos estamos de acuerdo, es que por lo general utilizan el poder, por mínimo que sea, para someter al otro…o para exterminarlo.

Vivimos tiempos de mierda, tiempos violentos, en donde la violencia se aplica con saña, con odio, en la mayoría de los casos contra quien no puede defenderse. Una violencia exterminadora, criminal, contra todo aquello que respire, que sienta. La exterminación de los cuerpos. Una sociedad que se alimenta del dolor y de la muerte, que se niega a la vida. Hillary, Luz María, Nora, Cindy, Joseline, Dilia, Madeline, Katerin, Mirna, Litzy, Isabel, Chelsiry, Irma y tantas, tantas, otras que no sabemos sus nombres están muertas, ya no sienten, ya no aman, ya no gozan, ya no hablan, ya no miran, ya no sueñan, ya no besan, ya no viven. Alguien ejerció sobre ellas su poder, su privilegio, su violencia, su odio, su imbecilidad, su resentimiento, su machismo, su enfermedad. Alguien las mató, las mutiló, las violó, las torturó, las abusó. Hillary tenía tres años y los ojos color café… Hijos de puta.