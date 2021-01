Recurro al texto del poema de Ramón de Campoamor que dice: ‘“Y es que en el mundo traidor/ nada hay verdad ni mentira: / todo es según el color / del cristal con que se mira”’, es tan popular esta frase que ha dado lugar en España a lo que se conoce como ‘“Ley Campoamor”’ que se usa de metáfora y que supone una manera de expresar y admitir, que nada vale, que ningún valor es inmutable y que inevitablemente impera el subjetivismo. En síntesis que ningún valor es absoluto y que siempre impera lo que yo pienso, la arbitrariedad y el relativismo.

Y es que en esta nuestra bella y querida Guatemala todos los días se enfrenta uno a situaciones que obligan a plantearse ¿Por qué? Y casi siempre no hay respuesta razonable y lógica a la pregunta, imperando siempre una respuesta caprichosa. Por ejemplo, usted querido lector se puede plantear ¿por qué un ujier o un conserje del Congreso de la República, sin mayores estudios o conocimientos, gana hasta treinta mil quetzales al mes y un médico, con arduos estudios, entrega y vocación con suerte gana siete mil quetzales? Yo no tengo una respuesta razonable ¿la tendrá usted? Y así en todos los ámbitos. Por ejemplo ¿por qué en algunos pactos colectivos de trabajo de empleados del Estado los puestos o empleos son heredables? Si tiene usted una respuesta lógica y aceptable lo felicito, yo no la tengo; lo que sí creo es que pudo haber chantaje, extorsión o corrupción al negociarse el pacto colectivo de trabajo. Continuemos con más preguntas del día a día: ¿Por qué los motoristas rebasan por la derecha? ¿Por qué manejan a excesiva velocidad y contra vía y nadie les dice nada? Y hay más, ¿Por qué los autobuses extraurbanos utilizan bocinas con sonido estridente que asusta a las personas y son dañinas para la salud, y nadie dice ni hace algo? ¿Por qué se les permite usar luces “LED” que encandilan y pueden provocar accidentes? A mí me interesa de sobre manera saber ¿Por qué en la novena avenida y diecisiete calle de la zona uno, no hay semáforo, ni señales de tránsito? Con toda intención lo pongo y pregunto porque todos los días hay allí accidentes de tránsito, algunos espantosamente fatales.

Por supuesto que hay más preguntas, muchísimas más. ¿Por qué en Guatemala se insiste en enseñar lenguas vernáculas, siempre viendo para atrás y no inglés, lengua franca internacional, viendo hacia el futuro? ¿Por qué en la educación pública se enseña una historia del “Conflicto Armado Interno”, tendenciosa y muy lejana a la verdad? ¿Por qué en todo y para todo se acude a la trillada frase relativa a que hay que dar cumplimiento a los “Acuerdos de Paz”, cuando el pueblo masivamente en la “Consulta Popular” los rechazó?

Y con temas más recientes. ¿Por qué hay urgencia en ponerse la vacuna contra el COVID-19 si no se sabe cada cuánto habrá que repetirla, si no se sabe de los efectos colaterales? Además de todas las marcas que hay nadie sabe cuál funciona y cuál no. ¿Por qué si por más de treinta años se han elegido Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad con el mismo sistema y ha funcionado, ahora hay tantas objeciones?

P.S. ¿Será que la nueva CC permitirá el arresto domiciliar a los ancianos detenidos en el Hospital Militar?